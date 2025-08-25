Gelungener Start für den FSV Drohndorf-Mehringen: Beim Auftakt der Salzlandliga-Saison behielt das Team gegen den SC Bernburg II knapp die Oberhand. Ein Spieler traf gleich doppelt.

Der FSV Drohndorf-Mehringen, hier mit Dennis Kuhnert (r.) am Ball, feierte zum Saisonauftakt einen Heimsieg gegen den SC Bernburg II.

Drohndorf/MZ - Der FSV Drohndorf-Mehringen ist mit einem knappen Heimsieg in die neue Salzlandliga-Saison gestartet: Der Absteiger aus der Landesklasse hatte am Freitagabend in der heimischen Wippertalarena mit der Zweitvertretung des SC Bernburg indes seine Probleme und gewann durch ein Strafstoßtor in der letzten Minute mit 3:2 (1:1).