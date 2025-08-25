Am Wochenende sind in Halle zwei Männer attackiert worden. Ein 22-Jähriger wurde am Anhalter Platz mit einem Schlagstock angegriffen. Ein Weiterer wurde von drei Unbekannten überwältigt.

Brutale Überfälle in Halle – Junger Mann mit Schlagstock attackiert und von Gruppe angegriffen

Zwei Männer sind am Wochenende in Halle brutal angegriffen worden.

Halle (Saale). - Wie die Polizei mitteilt, sind am Wochenende zwei Männer bei nächtlichen Uberfällen in Halle verletzt worden.

In der Nacht zum Samstag gegen 1.50 Uhr seien ein 22-Jähriger und ein 19-Jähriger am Anhalter Platz angesprochen worden. Der Ältere sei mit einem Schlagstock angegriffen worden. Die Polizei meldet, dass der 19-Jährige gezwungen wurde, ihre Tabakwaren auszuhändigen. Der Täter sei geflüchtet.

So wird der Täter beschrieben:

männlich

16 bis 20 Jahre alt

ca. 1,6 bis 1,65 Meter groß

schwarzer Hoodie

Brille mit silbernem Gestell

russischer Akzent

Halle: Zwei nächtliche Überfälle am Wochenende

Der zweite Überfall sei in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr in der Neustädter Passage geschehen. Ein 33-Jähriger sei von drei Unbekannten angegriffen worden, die auch sein Handy entwendet haben sollen. Die Angreifer seien geflüchtet.

Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen. Das Polizeirevier Halle nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0345/2242000 entgegen.