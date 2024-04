Flexibler Schulstart Kinder dürfen ausschlafen: Kann ein Gleitzeitmodell den Schulalltag verbessern?

Ein Gymnasium in Süddeutschland testet ein Gleitzeitmodell, bei dem Schüler entscheiden können, ob sie früher oder später mit dem Unterricht beginnen. Was halten Schulen in Aschersleben von dieser Idee?