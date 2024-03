Vermeintliche Giftköderfunde in Eggersdorf, eine Logopädin, die in Staßfurt neue Wege geht, in Könnern übernimmt ein neuer Eigentümer das Seniorenheim „Bürgergarten“: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

6.44 Uhr: „Frühstück am Rande der Apokalypse“ heißt das Buch, das Wladimir Kaminer am Sonnabend, 6. April, um 19.30 Uhr zu seiner Lesung mitbringt ins Ascherslebener Bestehornhaus. Kurzweilig verpackt er die jüngsten Krisen und fragt sich: Was haben Familienalltag und Weltuntergang gemeinsam?

Tickets gibt es in der Tourist- Information, Hecknerstraße 6, Telefon 03473/8 40 94 40 oder pe E-Mail: [email protected], im MZ-Service-Center an der Breiten Straße oder unter www.eventim.de

Altenheim in Könnern unter neuer Führung

6.21 Uhr: Diesen Schritt hat sich Carmen Koziol gut überlegt: Anfang Mai wird sie ihr Alten- und Pflegeheim „Bürgergarten“ in Könnern an die Burchard Führer GmbH übergeben. „Ich glaube, dass ich den richtigen Partner gefunden habe“, sagt die Inhaberin der Einrichtung am Stadtrand von Könnern, mit einer Kapazität von 44 Plätzen, von denen aktuell alle belegt sind.

Carmen Koziol und Jan Fritsche freuen sich auf die Zusammenarbeit. (Foto: Susanne Schlaikier)

Auch Jan Fritsche, einer der Geschäftsführer der Führer-Gruppe, hat ein gutes Gefühl. „Wir freuen uns, dass wir den Standort in unsere Gruppe integrieren können.“ Was der neue Inhaber alles plant, lesen Sie hier.

Logopädin mit neuen Methoden

6.07 Uhr: Wann sollte ein Kind in welchem Umfang sprechen können? „Im Alter von zwei bis zweieinhalb Jahren sollten Kinder etwa 50 Wörter sprechen und mehr als 200 Wörter verstehen können“, sagt Caroline Kordaß. Sie ist sich dabei bewusst, dass es Kollegen gebe, die unterschiedliche Auffassungen dazu haben und vielleicht erst bei Vierjährigen mit einer Therapie beginnen würden.

Logopädin Caroline Kordaß in Staßfurt hilft hauptsächlich Erwachsenen, beispielsweise nach Schlaganfällen, wieder sprechen zu lernen. (Foto: Falk Rockmann)

Die Logopädin, die kürzlich eine neue Praxis am Schäfereiberg 1 eröffnet hat und vom ersten Tag an riesigen Bedarf verspürte, spricht allerdings mit Erwachsenen auch ein größeres Klientel an.

Ist gefundene Substanz wirklich Gift?

5.16 Uhr: Vorsicht Giftköder! Immer wieder machen solche Meldungen im Salzlandkreis ihre Runde. Hierbei handelt es sich oft um klein geschnittene Würstchen, die mit Rasierklingen versetzt sind und innere Blutungen beim Verzehr auslösen. Doch auch Mittel zur Schädlingsbekämpfung, sogenannte Biozidprodukte, können für Katzen und Hunde gefährlich werden.

Bei Katzen reicht bereits der Mageninhalt einer vergifteten Maus, um einer tödlichen Dosis ausgesetzt zu sein. (Foto: dpa)

In Eggersdorf wurde Gift gefunden, das Zuckerwatte ähnelt. Doch ist das wirklich Gift gewesen? Die Bilder, die davon aufgenommen wurden, sprechen eher dagegen. Aber ist das wirklich ein Grund zur Entwarnung?