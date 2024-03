Kampfsport in Bernburg

Bernburg/MZ. - Jumok Jirugi (Fauststoß), Makki (Block), Dollyo-Chagi – ein aus der Hüfte gedrehter, von der Seite kommender Fußtritt, getroffen wird mit dem Fußrücken – alles gängige Techniken im asiatischen Kampfsport Taekwondo. Letztere, der halbkreisförmige Drehtritt, zählt zur besonderen Spezialität von Adelina Koldashi. Der 14-jährige Schützling von Trainer Mathias Nary vom Kampfsportzentrum Bernburg wurde im Sommer vergangenen Jahres in Schönebeck Ostdeutsche Meisterin in der Gewichtsklasse unter 59 Kilogramm und vom Kreissportbund Salzlandkreis zur großen Sportlerehrung kürzlich in das Staßfurter Sparkassenschiff eingeladen.