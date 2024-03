Viele Schadelebener ärgern sich, dass der Steg am Concordia See nun durch Drahtzaun und Tor abgesperrt ist. Wie Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier die Entscheidung begründet.

Warum jetzt ein großes Tor den Zugang zum Steg am Concordia See versperrt

Der Steg am Concordia See ist jetzt mit Zaun und Tor abgesperrt. Schadelebener Bürger bedauern das.

Schadeleben/MZ - Die Diskussionen in den sozialen Netzwerken werden hitzig geführt. Es sehe aus wie im Gefängnis. Fort Knox lasse grüßen. Und es würde nur noch der Starkstrom fehlen. Mit solchen Vergleichen wird derzeit darauf reagiert, dass der Steg am Concordia See gleich neben dem Schadelebener Badestrand jetzt mit Drahtzaun und Tor abgesperrt worden ist. Für Spaziergänger ist die Anlage damit nicht mehr zugänglich. Es gibt einige Schadelebener, die es bedauern, dass sie nun den Sonnenuntergang am See nicht mehr vom Steg aus genießen könnten.