Plastiktüten für Hundekot finden sich in der Kernstadt von Aschersleben an vielen Stellen, in den Ortsteilen aber nicht. Warum das so ist.

Aschersleben/MZ - In Aschersleben sind sie längst selbstverständlich, Hundehalter wissen, wo sie hängen: die Spender von Hundekotbeuteln. In den Ortsteilen sucht man sie vergebens. Der Frecklebener Ortsbürgermeister Frank Hänsgen nutzte die Sitzung des Ordnungsausschusses am Dienstagabend, um eine Bürgeranfrage aus der jüngsten Ortschaftsratssitzung in dem Wipperort an Ordnungsamtsleiter Christian Grossy weiterzugeben. Warum gibt es diese „Hundetoiletten“ in den Ortsteilen nicht?