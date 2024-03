In Schönebeck soll es einen Bürgerhaushalt geben, in Staßfurt lässt es sich günstig wohnen und Handel treiben, in Bernburg soll es neue Sitzmöglichkeiten für Senioren geben: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

6.16 Uhr: Die Ladenmieten in Schönebeck und Staßfurt sind im Vergleich im mittleren Preissegment. Das hatte ein Vergleich vom Immobilienverband Deutschland (IVD) von 13 Kommunen in Sachsen-Anhalt ergeben. Aber wie ist die Situation eigentlich vor Ort? Wie geht es den Händlern in den kleineren Städten?

Die Mieten sind vergleichsweise günstig. In Staßfurt bleibt das auch in Zukunft so. (Foto: Falk Rockmann)

In Schönebeck ist das Klagen über die aussterbende Innenstadt seit Jahren groß. Wobei es ja an jedem Einzelnen liegt, wenn Läden schließen. Ramona Krebs ist so eine. S„Wenn ich die Ladenmiete mit Magdeburg vergleiche, dann ist das top.“ Sie habe viele Stammkunden, die auch aus Magdeburg, Barby oder Plötzky kommen. Und wie sieht es in Staßfurt aus?

Weg frei für Bürgerhaushalt

5.59 Uhr: Merseburg macht es. Bernburg macht es. Wieso nicht auch Schönebeck? Mit diesem Ansatz haben SPD und Die Linke einen gemeinsamen Antrag in den Stadtrat eingebracht. Es geht um einen sogenannten Bürgerhaushalt.

Bürger können konkret über Projekte für das nächste Jahr abstimmen, hier in Merseburg. (Archivfoto: Undine Freyberg)

In einem demokratischen Abstimmungsverfahren können die Einwohner der Stadt darüber abstimmen, welche der zugelassenen Projekte umgesetzt werden sollen. Wie kommt die Idee in der Elbestadt an?

Neue Sitze für Senioren

5.47 Uhr: Für Bernburgs Citymanager Roger Warthemann ist es eine Herzensangelegenheit und er freut sich, dass er damit womöglich etlichen Senioren den Weg ins Stadtzentrum erleichtert. Denn an mehreren Straßen kleine Ruhepunkte eingerichtet werden, an denen gehbehinderte Menschen kurz verschnaufen können.

So in etwa könnten die neuen Ruhepunkte in Bernburg aussehen, die noch in diesem Jahr aufgestellt werden sollen. (Grafik: Roger Warthemann)

Erste Vorschläge hat Warthemann bereits eingereicht. So könnte er sich an der Gröbziger, der Zepziger, der Halleschen, der Kustrenaer, der Roschwitzer und der Breite Straße solche Ruhepunkte auf jeweils beiden Straßenseiten vorstellen.