Prozess in Bernburg Zufälliger Drogenfund bei Kontrolle endet vor Gericht

Im Oktober war ein zuvor nicht vorbestrafter 29-jähriger Syrer in eine Polizeikontrolle geraten. Die Beamten fanden Kokain und Cannabis bei ihm und viel Bargeld in seiner Wohnung. Warum er den Gerichtssaal auf Bewährung verließ, obwohl der Strafrichter Zweifel an einer günstigen Sozialprognose hat.