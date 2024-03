Miriam Gräfe vom Gymnasium Carolinum in Bernburg hat sich für Bundeswettbewerb in Berlin qualifiziert

Miriam Gräfe vom Gymnasium Carolinum in Bernburg hat es ins Bundesfinale von „Jugend debattiert“ geschafft.

Bernburg/MZ. - Wer mit Miriam Gräfe diskutieren möchte, sollte gut vorbereitet sein. Sonst zieht er (oder sie) vermutlich den Kürzeren. Denn die 15-jährige Schülerin des Gymnasiums Carolinum in Bernburg ist eine wahre Könnerin im Hervorbringen überzeugender Argumente. Ende Februar hat die Gnölbzigerin den Landesausscheid im Wettbewerb „Jugend debattiert“ in ihrer Altersklasse in Magdeburg gewonnen. Im Plenarsaal des Landtags hat sie sich vor über 100 Zuhörern gegen sieben Konkurrenten aus ganz Sachsen-Anhalt durchgesetzt. „Alle waren richtig gut“, sagt Miriam. Daher hatte sie nicht unbedingt damit gerechnet, zu gewinnen. „Ich habe mich aber sehr gefreut.“