Mit unterschiedlichen Veranstaltungen zum Thema Darmkrebs will das Ameos-Klinikum Aschersleben zur Aufklärung über die Krankheit beitragen. So auch am kommenden Sonnabend.

Am kommenden Sonnabend können sich Interessierte am Ameos-Klinikum über Darmkrebs, seine Vorsorge und Behandlung informieren.

Aschersleben/MZ - Der Monat März steht in diesem Jahr bereits zum 23. Mal im Zeichen der Darmkrebsvorsorge. Auch das Ameos-Klinikum Aschersleben beteiligt sich mit verschiedenen Aktionen an diesem speziellen Monat. So sind beispielsweise am kommenden Sonnabend, 16. März, Interessierte zu einer Informationsveranstaltung mit dem Titel „Operation Darm – Vorsorge, Diagnose und Therapie“ eingeladen.

Jährlich erkranken allein in Deutschland etwa 60.000 Menschen an Darmkrebs, informiert Ameos. Etwa jede achte Krebserkrankung betreffe damit laut Daten des Robert-Koch-Instituts den Dickdarm, auch Kolon genannt, beziehungsweise den Mastdarm (Rektum).

Verschiedene Organisationen, unter anderem die Deutsche Krebsgesellschaft, die Felix Burda Stiftung und die Deutsche Krebshilfe leisten im Rahmen des Darmkrebsmonats März Aufklärungsarbeit zu der schwerwiegenden Erkrankung, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Informationsveranstaltung am Ascherslebener Klinikum beginnt um 10 Uhr und dauert bis 15 Uhr. Treffpunkt ist die Caféteria des Krankenhauses.

Teilnehmer haben dabei die Möglichkeit, neben Vorträgen rund um die Themen Vorsorge, Therapie und Ernährung, unter anderem einen hochmodernen Hybrid-OP sowie die Abteilung für Endoskopie und das onkologische Medizinische Versorgungszentrum zu besichtigen. Bei einer Expertensprechstunde können die Besucher darüber hinaus dem Experten-Team vor Ort Fragen stellen.

Eine Voranmeldung zur Veranstaltung ist laut Ameos nicht notwendig. Der Eintritt ist frei und Getränke sowie ein Buffet stehen zur Verfügung.