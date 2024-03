Stillstand oder nicht im Gemeindezentrum der evangelischen Kirche Aschersleben? Der schon länger angekündigten Sanierung komme man näher, kündigt Pfarrerin Anne Bremer an.

Kirche will endlich Sanierung des neuen Gemeindezentrums in Aschersleben angehen

Die Kirche hat das Haus Nummer 3 in der Ascherslebener Breiten Straße vor Jahren erworben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Beim Tag der offenen Tür im Jahr 2019 war die Euphorie noch groß. Mittlerweile sind fünf Jahre vergangen – und nur wenig ist passiert. Es geht um das Gemeindezentrum der evangelischen Kirche in Aschersleben. Das schmucke Ex-Kaufhaus in der Breiten Straße ist nach wie vor weitestgehend ungenutzt und schon gar nicht – so wie einst angekündigt – saniert.