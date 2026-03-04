Von inspirierenden Ausstellungen über besondere Führungen bis hin zu Brunch, Poetry‑Performance und Party: Zehn ausgewählte Tipps zeigen, wo man den Frauentag im Land besonders vielfältig, unterhaltsam oder nachdenklich feiern kann.

Am internationalen Frauentag laden viele Institutionen in Sachsen-Anhalt zum Feiern ein.

Halle (Saale). Obwohl der Internationale Frauentag in Sachsen‑Anhalt noch immer kein offizieller Feiertag ist, liegt er in diesem Jahr immerhin günstig: Der 8. März fällt auf einen Sonntag - perfekt also für einen Ausflug, eine Kulturveranstaltung oder eine kleine Auszeit.

1. Das Bauhaus in Dessau: Meisterinnen und Meistergattinnen

Das Bauhaus Dessau bietet zum Weltfrauentag zwei Führungen an. Beim Rundgang im Museum stehen die Schülerinnen und Lehrerinnen des Bauhaus’ im Fokus. Anfang der 1920er Jahre lernten mehr Frauen als Männer am Bauhaus. Auch durch die männlich geprägte Leitung der Schule änderte sich dies schnell. Der Anteil der Frauen sank deutlich. Trotzdem hinterließen sie wichtige Spuren.

Die Führung durch die Meisterhäuser stellt die Frauen der Meister in den Mittelpunkt. Die Meisterhäuser zeigen den neuen Lebensstil der Moderne, der auch das Leben der Meistergattinnen wie Nina Kandinsky und Lilly Klee verbessern sollte. Die Moderne versprach mehr Gleichberechtigung. Doch im Alltag traf diese Idee oft auf alte Rollenbilder. Die Führung zeigt, wie das Leben der Meistergattinnen tatsächlich war.

2. Das Neue Theater in Halle: Laut, poetisch, politisch

Zum Frauentag lädt das neue theater in Halle jeweils um 14 Uhr und um 17 Uhr zur „Not-so-Silent Poetry Corner“ in den Werkraum ein. Dann lesen Ensemblemitglieder Protestgedichte von starken Frauen aus verschiedenen Ländern, darunter USA, Island, Deutschland und Iran.

Am 9. März beteiligt sich das Theater am globalen Frauen-Generalstreik „Enough!“. Von 9 bis 17 Uhr öffnet im Werkraum und Hof eine Streiklounge, bei der Spiele, Lesungen und Austausch im Mittelpunkt stehen. Das Angebot richtet sich an Frauen und Menschen, die sich mit ihnen solidarisch zeigen.

Extra: Wer am 7. März an der Theaterkasse eine Eintrittskarte für eine Vorstellung im März oder April kauft, erhält eine zweite gratis dazu.

3. Die Luther Museen in Mansfeld und Wittenberg: Margarethe und Katharina

In Luthers Elternhaus in Mansfeld findet am Sonntag um 14 Uhr eine Sonderführung unter dem Titel „Starke Frauen“ statt. Dabei stehen die Frauen im Umfeld Martin Luthers im Fokus – darunter besonders seine Mutter Margarethe Luder.

Unter dem Titel „Ungehaltene Reden“ lädt das Augusteum in Wittenberg um 17 Uhr zu einem musikalisch‑literarischer Abend ein. Im Mittelpunkt steht Katharina von Bora, die in einer fiktiven Tischrede Klartext über ihr Leben an Luthers Seite spricht.

4. Die Anhaltische Gemäldegalerie in Dessau: Wer waren die Frauen auf den Gemälden?

Am 8. März, dem Weltfrauentag, widmet sich eine Führung den Frauen in der Anhaltischen Gemäldegalerie in Dessau mit den Fragen: Wie werden Frauen auf den Gemälden dargestellt, welche Künstlerinnen sind in der Ausstellung vertreten und welche Bedeutung hat die Kunstsammlerin Henriette Amalie für die Gemäldegalerie?

5. Das Schloss Luisium im Wörlitzer Gartenreich: Weibliche Bildung und Kunst im 18. Jahrhundert

Zum Internationalen Frauentag am 8. März 2026 laden die Kulturstiftung Dessau Wörlitz und die Gastronomie Orangerie Luisium zu einem besonderen Programm ins Luisium in Dessau Waldersee ein. Für 10 Euro erhalten Besucherinnen ein kleines Kultur und Genussangebot: Nach einer thematischen Schlossführung erwartet sie im Rahmen eines Pre Openings in der Orangerie eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen.



Die Führungen finden von 11 bis 15 Uhr stündlich statt. Unter dem Titel „Beßte aller Frauen“ berichtet Dr. Jana Kittelmann über die Frauenfreundschaften der Fürstin Louise und über weibliche Bildung und Kunst im 18. Jahrhundert. Dr. Christoph Willmitzer stellt das Schloss als Rückzugsort der Fürstin vor und führt durch Festsaal und Kabinette.

6. Das Kloster Michaelstein im Harz: Arme Eva? – Die Rolle der Frau im Mittelalter

Film und Fernsehen vermitteln oft ein einseitiges Bild: Frauen im Mittelalter seien ungebildet gewesen, abhängig von Männern, ohne politischen oder gesellschaftlichen Einfluss. Hausarbeit, Kinder, kaum eigene Handlungsspielräume – so scheint es zumindest. Doch wie viel Wahrheit steckt wirklich dahinter?



Ein Blick zum Kloster Michaelstein erzählt eine überraschendere Geschichte. Das Kloster, heute als Männerkloster bekannt, geht ursprünglich auf die Initiative einer Frau zurück: Äbtissin Beatrix II. Wie gelang es ihr, in einer vermeintlich männlich dominierten Welt ein solches Projekt zu verwirklichen?



Die Sonderführung zum Internationalen Frauentag am Sonntag, dem 8. März, um 11 Uhr, lädt dazu ein, gängige Vorstellungen zu hinterfragen und das mittelalterliche Frauenleben neu zu entdecken – differenziert, überraschend und jenseits der gewohnten Klischees.

7. Die Festung Mark in Magdeburg: Festagsbrunch mit Live-Musik

Ab 10:30 Uhr lädt die Festung zu einem besonderen Brunch ein: Gemeinsam mit AllesRetter Magdeburg entsteht ein vielfältiges Buffet aus geretteten Lebensmitteln – kreativ, hochwertig und nachhaltig. Die historischen Gewölbe, festlich gedeckte Tische und Live Musik sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Interaktive Buffet Stationen bieten zusätzliche Genussmomente. Für Familien gibt es einen Kids Corner zum Spielen und Basteln.

8. Das Schloss in Köthen: Frauentagsparty zum Reinfeiern im Veranstaltungszentrum

Am Vorabend des Frauentags feiert Köthen eine reine Ladies Night: Ab 19.30 Uhr gehören Tanzfläche und Saal im Schloss Köthen ganz den Frauen. DJ GoodGroove sorgt für Musik, dazu treten mehrere Männerballette auf. Im Ticketpreis enthalten: Begrüßungsgetränk, Buffet und Show. Zutritt für Frauen ab 18 Jahren. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

9. Die Arche Nebra: Eröffnung der Ausstellung „Frauen im geteilten Deutschland“

Die Arche Nebra eröffnet am 7. März 2026 die Ausstellung „Frauen im geteilten Deutschland“, ein Projekt der Bundesstiftung Aufarbeitung in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten des Burgenlandkreises. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Lebenswelten von Frauen in Ost und West.



Die Eröffnung beginnt 13:30 Uhr mit Empfang und Kurzvorträgen; um 15:00 Uhr folgt der Dokumentarfilm „Die Unbeugsamen 2 – Guten Morgen, Ihr Schönen“.Zwischen 14:00 und 17:00 Uhr gibt es für Kinder stündlich ein Mitmachangebot zum Herstellen bronzezeitlichen Drahtschmucks.

10. Das Löwengebäude der MLU in Halle: Ausstellung „Pioneering Women“

Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zeigt ab 6. Februar im Löwengebäude die Ausstellung „Pioneering Women“ mit KI gestützten Porträts bedeutender Wissenschaftlerinnen, fotografiert von Gesine Born – darunter Ada Lovelace und Dorothea Erxleben. Die Eröffnung findet am 5. Februar, 17 Uhr, statt.