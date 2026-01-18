Bei den Luther-Museen Sachsen-Anhalt wird auf 2025 zurückgeblickt. Wie die Besucherzahlen sind, wie die energetische Sanierung des Lutherhauses Wittenberg läuft und was 2026 geplant ist.

Das Adventsfest in Luthers Haus und Hof in Wittenberg ist ein Publikumsmagnet. Auch 2025 kamen allein dazu tausende Besucher.

Wittenberg/MZ. - Die Luther-Museen in Sachsen-Anhalt blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Das erklärt in einer Mitteilung Johannes Killyen, Sprecher der Stiftung Luthergedenkstätten. Deren Veranstaltungsangebote haben demnach über 92.000 Menschen wahrgenommen und die Ausstellungen in Luthers Geburts- und Luthers Sterbehaus Eisleben, in Luthers Elternhaus Mansfeld, im Melanchthonhaus und im Augusteum Wittenberg sowie im Alten Rathaus Wittenberg besucht.