Programm zum Frauentag Deshalb macht das Neue Theater in Halle mit beim Frauengeneralstreik

Die weltweite Aktion „enough!“ macht auf die zunehmende Bedrohung, Verarmung und Diskriminierung von Frauen aufmerksam. Warum der Deutsche Gewerkschaftsbund nicht dabei ist und welche weiteren Veranstaltungen es zum 8. März gibt.