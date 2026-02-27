Programm zum Frauentag Deshalb macht das Neue Theater in Halle mit beim Frauengeneralstreik
Die weltweite Aktion „enough!“ macht auf die zunehmende Bedrohung, Verarmung und Diskriminierung von Frauen aufmerksam. Warum der Deutsche Gewerkschaftsbund nicht dabei ist und welche weiteren Veranstaltungen es zum 8. März gibt.
27.02.2026, 09:55
Halle (Saale)/MZ. - New York, Wien, Buenos Aires - und auch Halle. In diesem Jahr erweitert das Aktionsbündnis „enough!“ (deutsch: es reicht!) den Frauentag vom 8. März auch auf Montag, 9. März. An diesem Tag wird weltweit zu einem Generalstreik aufgerufen.