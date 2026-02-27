Mandy Kraatz zieht von Niedersachsen in die Nähe von Dessau, aber nicht allein. Sie hält vier Kühe als Haustiere, doch findet nun keinen Platz für sie. Muss sie ihre geliebten Tiere abgeben?

Ein Kuh-rioses Problem: Frau zieht nach Dessau und findet keinen Platz für ihre vier Rinder

Mandy Kraatz ist glücklich in ihrer neuen Heimat. Doch ihre vier Rinder will sie unbedingt mitnehmen. Wo gibt es Platz für sie?

Dessau/Kemberg/MZ. - „Na dann mal viel Spaß mit Ihrem Herzensprojekt“, sagte der Landwirt nach wenigen Sekunden und legte einfach auf. Es sind viele frustrierende Gespräche wie dieses, die Mandy Kraatz und ihr Partner Torsten Scharwächter seit Wochen führen, um vier vor dem Schlachter geretteten Kühen ein neues Zuhause zu geben. Mit Bauern, Flächeneigentümern, Pächtern von Weiden, Bau- und Umweltämtern stehen sie in Kontakt, doch wie es scheint, gibt es für Betty, Carl-Gustav, Luna und Bruno keinen Platz.