Schandfleck soll verschwinden Nässe, kaputte Tore und fehlende Beleuchtung: Neubi will in Bitterfeld 225 DDR-Garagen zurückbauen
In Bitterfeld steht ein großer Garagenkomplex vor dem Rückbau. Wie die Neubi das begründet. Und was der Vermieter auf dem Grundstück vorhat.
Aktualisiert: 27.02.2026, 11:13
Bitterfeld/MZ. - Der größte Garagenkomplex der Neuen Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft (Neubi) steht vor dem Aus: Die 225 Garagen umfassende Anlage „An der Reichsbahn“ in der Anhaltsiedlung soll abgerissen werden.