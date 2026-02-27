In Bitterfeld steht ein großer Garagenkomplex vor dem Rückbau. Wie die Neubi das begründet. Und was der Vermieter auf dem Grundstück vorhat.

Nässe, kaputte Tore und fehlende Beleuchtung: Neubi will in Bitterfeld 225 DDR-Garagen zurückbauen

Die Garagenanlage in der Anhaltsiedlung stellt aus Sicht der Neubi einen Schandfleck dar und soll nun weg.

Bitterfeld/MZ. - Der größte Garagenkomplex der Neuen Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft (Neubi) steht vor dem Aus: Die 225 Garagen umfassende Anlage „An der Reichsbahn“ in der Anhaltsiedlung soll abgerissen werden.