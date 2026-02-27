Prozess vor dem Landgericht in Dessau ist fortgesetzt worden. Woran der Angestellte im Lebensmittelladen in Wittenberg sich noch erinnert.

Verhandlung wegen versuchtem Totschlag: Zeuge sieht nicht viel, hört aber

Wittenberg/Dessau/mz. - Am Donnerstag ist der Prozess um eine Messerstecherei im März vergangenen Jahres in Wittenberg fortgesetzt worden. Vor dem Landgericht in Dessau muss sich wie berichtet ein 30-Jähriger verantworten, dem versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen werden.