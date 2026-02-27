weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Messerstecherei in Wittenberg: Verhandlung wegen versuchtem Totschlag: Zeuge sieht nicht viel, hört aber

Messerstecherei in Wittenberg Verhandlung wegen versuchtem Totschlag: Zeuge sieht nicht viel, hört aber

Prozess vor dem Landgericht in Dessau ist fortgesetzt worden. Woran der Angestellte im Lebensmittelladen in Wittenberg sich noch erinnert.

Von Marcel Duclaud 27.02.2026, 10:48
Der Angeklagte mit Verteidigerin und Dolmetscher
Der Angeklagte mit Verteidigerin und Dolmetscher (Foto: M. Duclaud)

Wittenberg/Dessau/mz. - Am Donnerstag ist der Prozess um eine Messerstecherei im März vergangenen Jahres in Wittenberg fortgesetzt worden. Vor dem Landgericht in Dessau muss sich wie berichtet ein 30-Jähriger verantworten, dem versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen werden.