In Dessau wird ein Fall aus Wittenberg verhandelt, der sich vor knapp einem Jahr zugetragen hat. Angeklagtem wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Was im Gericht zur Sprache kommt.

Nach Messerstecherei: 30-Jähriger muss sich vor Gericht verantworten

Wittenberg/Dessau/MZ. - Vor dem Dessauer Landgericht wird seit Anfang der Woche ein Fall verhandelt, der in Wittenberg vor knapp einem Jahr für einiges Aufsehen sorgte. Ein Mann ist damals in der Annendorfer Straße durch Messerstiche schwer verletzt worden. Vor Gericht verantworten muss sich jetzt ein 30-Jähriger.