Im Gartencenter der Familie in Freyburg treffen sich Freunde und langjährige Weggefährten des an seinem 62. Geburtstag völlig überraschend verstorbenen Schach-Groß- und Weltmeisters Peter Enders zum Gedenkturnier. Welche hübschen Anekdoten von ihrem Mitstreiter sie einander dabei erzählen.

Freyburg - „Zu erleben, wie viele Leute ihn geachtet haben und sich mit Wärme an ihn erinnern – das hätte Peter gefreut“, meinte Evelin Enders. Völlig überraschend war ihr Bruder Peter, der als eines der größten Schachtalente der DDR galt und nach der Wende, ab 1997 sogar mit Großmeister-Ehren ausgestattet, für München, Duisburg, Erfurt und Passau in der 1. Bundesliga spielte, am 2. Februar des Vorjahres in Freyburg verstorben – am Tag seines 62. Geburtstags.