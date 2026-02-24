Der Wohnraum rund um das Rosental in Merseburg ist günstig, weil viele Blöcke im Viertel unsaniert sind. Der größte Vermietet, die WG Aufbau will nun aber über 30 Millionen Euro in das Quartier investieren. Die Chefin erklärt, was geplant ist, was das für Mieter bedeutet und warum ein Block verkauft werden soll.

Die Unteraltenburg 53-59 soll für die WG Aufbau nur der Anfang im Quartier sein. Die Genossenschaft plant etwa ganz neue Grundrisse der Wohnungen.

Merseburg/MZ. - Es ist bisher nicht Merseburgs Topadresse: Das Wohngebiet um die Straßen Rosental, Weinberg und Unteraltenburg – meist kurz Rosental genannt – bietet zwar günstige Mieten. Doch das liegt daran, dass viele der Wohnblöcke vom Typ WBS 70 nicht oder nur teilsaniert sind. Der Hauptvermieter im Quartier will das in den kommenden Jahren ändern. Die WG Aufbau plant ein millionenschweres Sanierungsprojekt – und einen Verkauf.