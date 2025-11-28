KIZ-Leiterin Olga Blum hat einen großen Wunsch: Eine größere, moderne Einrichtung. Sie erklärt, warum der Jugendtreff einen Neubau braucht. Und die Stadt Merseburg sagt, wie sie sich den vorstellen kann.

Wenn zwei Kinder Tischtennis spielen, sei der Sportraum im KIZ aktuell de facto schon voll, berichtet Leiterin Olga Blum.

Merseburg/MZ. - Eigentlich hat das KIZ Rosental an diesem Mittwoch geschlossen. Doch als Leiterin Olga Blum für den Besuch von Verwaltung und Presse die Tür zum Jugendtreff öffnet, nutzt ein halbes Dutzend Kinder die Gelegenheit zum Malen im Warmen. Täglich habe sie mindestens 25 junge Besucher, teils seien es gar 70 – mehr, als der Platz im DDR-Flachbau an der Klia hergibt. Die Leiterin hat daher einen Wunsch in der Adventszeit: „Ein neues großes Haus, wo mehr Kinder reinpassen, mit Kreativ- und Sportraum und Platz für unsere Band.“