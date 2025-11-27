Weihnachtsumfrage in Köthen Köthen ist im Vorweihnachtsfieber
Die Adventszeit kann schnell stressig werden. Die MZ hat sich bei Passanten in Köthen umgehört, wie die Vorbereitungen laufen und ob schon festliche Stimmung aufkommt.
Aktualisiert: 27.11.2025, 14:25
Köthen/MZ. - Weihnachten steht vor der Tür – und somit auch der Vorbereitungsstress. Dekoration, Geschenke und die festliche Stimmung dürfen nicht fehlen. Die MZ hat Köthenerinnen und Köthener gefragt, wie bei ihnen die Vorweihnachtszeit läuft.