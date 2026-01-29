Weiter Hin und Her am Joachimsberg in Bad Kösen

Bad Kösen. - Wie geht es weiter am Joachimsberg in Bad Kösen? Das Abholzen von Sträuchern und der Abriss von Gartenlauben durch die Wohnquartier Joachimsberg GmbH, die auf dem einstigen Gartenland Eigenheime errichten möchte, hatte nicht nur Protest unter Anwohnern ausgelöst, sondern auch die Untere Naturschutzbehörde des Kreises auf den Plan gerufen. Letztere kritisierte nach einer Begehung, dass die dortigen Arbeiten über das Maß der Beräumung hinausgehen und einen unerlaubten Eingriff in die Natur darstellen. Sie kündigte ordnungsrechtliche Schritte an (wir berichteten).