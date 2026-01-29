Das geplante neue Windvorranggebiet zwischen Mücheln und Schnellroda wird heftig diskutiert. Der Bauausschuss lädt jetzt den Investor ein, der dort neun neue XXL-Windräder plant.

Mücheln/MZ. - Zieht die Stadt Mücheln ihre Akzeptanz zum neuen Windvorranggebiet zwischen Mücheln und Schnellroda zurück und verhindert damit den Bau von geplanten neun neuen XXL-Windrädern, wie es viele Einwohner fordern? Darüber wird in den Gremien des Stadtrates weiter diskutiert.