weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Windpark-Erweiterung: Ist Investor kompromissbereit? Bauausschuss Mücheln lädt zum Gespräch

Windpark-Erweiterung Ist Investor kompromissbereit? Bauausschuss Mücheln lädt zum Gespräch

Das geplante neue Windvorranggebiet zwischen Mücheln und Schnellroda wird heftig diskutiert. Der Bauausschuss lädt jetzt den Investor ein, der dort neun neue XXL-Windräder plant.

Von Diana Dünschel 29.01.2026, 17:56
In der Diskussion um ein neues Windvorranggebiet bei Mücheln will der Bauausschuss des Stadtrates mit dem Investor ins Gespräch kommen, der neun neue Windräder bauen will.
In der Diskussion um ein neues Windvorranggebiet bei Mücheln will der Bauausschuss des Stadtrates mit dem Investor ins Gespräch kommen, der neun neue Windräder bauen will. (Foto: dpa)

Mücheln/MZ. - Zieht die Stadt Mücheln ihre Akzeptanz zum neuen Windvorranggebiet zwischen Mücheln und Schnellroda zurück und verhindert damit den Bau von geplanten neun neuen XXL-Windrädern, wie es viele Einwohner fordern? Darüber wird in den Gremien des Stadtrates weiter diskutiert.