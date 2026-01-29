Windpark-Erweiterung Ist Investor kompromissbereit? Bauausschuss Mücheln lädt zum Gespräch
Das geplante neue Windvorranggebiet zwischen Mücheln und Schnellroda wird heftig diskutiert. Der Bauausschuss lädt jetzt den Investor ein, der dort neun neue XXL-Windräder plant.
29.01.2026, 17:56
Mücheln/MZ. - Zieht die Stadt Mücheln ihre Akzeptanz zum neuen Windvorranggebiet zwischen Mücheln und Schnellroda zurück und verhindert damit den Bau von geplanten neun neuen XXL-Windrädern, wie es viele Einwohner fordern? Darüber wird in den Gremien des Stadtrates weiter diskutiert.