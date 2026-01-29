weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
Wolf-Dietrich Hanzlik, kaufmännischer Geschäftsführer, und Denny Gerstenberger, technischer Geschäftsführer, bewerten die aktuelle Gasversorgung, die jüngsten Anschläge auf Strom-Infrastruktur und die Energiewende in Deutschland.

29.01.2026, 18:09
Die beiden Stadtwerke-Geschäftsführer Wolf-Dietrich Hanzlik (links) und Denny Gerstenberger am verschneiten Solarpark in Bernburgs Süden.
Die beiden Stadtwerke-Geschäftsführer Wolf-Dietrich Hanzlik (links) und Denny Gerstenberger am verschneiten Solarpark in Bernburgs Süden. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Die Energiewende und deren Bezahlbarkeit gehören zu den prägendsten Themen der Zeit. Darüber hat sich Torsten Adam mit Wolf-Dietrich Hanzlik und Denny Gerstenberger, den Geschäftsführern der Stadtwerke Bernburg, ebenso unterhalten wie über die jüngsten Anschläge auf das Stromnetz, sowie die Preisentwicklung und Versorgungssicherheit auf dem Energiemarkt.