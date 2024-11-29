Der Herbst in Sachsen-Anhalt hält für Familien jede Menge Erlebnisse bereit! Hogwarts im Kloster oder Freizeitpark "ArkaZien" – in den Herbstferien kommt jeder auf seine Kosten. Hier kommt die Übersicht von Nord nach Süd.

Gruselzoo in Halle, Lumagica in Magdeburg und ArkaZien! Das sind die besten Herbst-Highlights

Die «Lumagica» in Magdeburg ist gestartet: Eine Laserschau vor dem Jahrtausendturm, 300 Lichtinstallationen aus mehr als 100 Kilometern Lichterketten - auch in diesem Jahr soll - wie hier 2024 - wieder viel los sein.

Magdeburg/Halle (Saale). Der Herbst in Sachsen-Anhalt wird bunt und spannend! Ob Abenteuer beim Ritterfest, faszinierende Lichter bei der Lumagica oder Schoki bei der ChocolArt in Wernnigerode – hier erleben Kinder und Eltern gemeinsam unvergessliche Zeit. Entdecke jetzt die Highlights für euer Familienwochenende! Hier sind die schönsten Ziele für Familien von Sachsen-Anhalts Mitte über Nord und Süd geordnet.

Lesen Sie auch: Von Gruselpfad bis Lichtershow: Die besten Ausflugstipps in den Herbstferien für Familien in Sachsen-Anhalt

Hier kommen unsere Tipps für Familien geordnet von Mitte - Süd - Nord in Sachsen-Anhalt:

DIE GOLDENE MITTE SACHSEN-ANHALTS

Auch interessant: Bürger- und Miniaturenpark in Wernigerode kurz vor Saisonende - welche Veranstaltungshighlights noch geplant sind

Taschenlampenführungen für Kinder in der Baumannshöhle

Ein besonderes Abenteuer für kleine Entdecker ab fünf Jahren bietet eine einstündige Taschenlampenführung durch die Rübeländer Tropfsteinhöhlen im Harz. Mit eigener Taschenlampe und Helm ausgerüstet, erfahren die Kinder Spannendes über die Tropfsteine und die tierischen Bewohner der Höhle. Los geht es um 9 Uhr an der Baumannshöhle in Rübeland (Treffpunkt 8.55 Uhr).

Datum: 18./21./23./25./28. oder 30. Oktober, 9 Uhr, Baumannshöhle, Blankenburger Str. 36, 38889 Oberharz am Brocken

Mit Taschenlampe unterwegs: Kinder entdecken in der Rübeländer Tropfsteinhöhle spannende Geheimnisse und erfahren, wie Stalaktiten und Stalagmiten entstehen. (Foto: Veranstalter)

Abendspaziergang im Tierpark Hexentanzplatz Thale

Der nächste Abendspaziergang im Tierpark Hexentanzplatz Thale steht bevor: Er findet am Samstag, 18. Oktober, um 18 Uhr statt.

„Wir bitten unsere Gäste um pünktliches Erscheinen und um das Mitbringen von Taschenlampen oder Laternen sowie der Witterung angemessene Kleidung“, teilen die Veranstalter mit.



Während des Rundgangs sind Tierpfleger an ausgewählten Gehegen zu finden, sie berichten Wissenswertes über die jeweiligen Tierarten. Das Besondere ist aber die Atmosphäre, wenn unheimliche Geräusche des nächtlichen Waldes zu hören sind, Schatten durch Gehege huschen und Wolfsaugen im Schein von Taschenlampen leuchten.



Der Tierpark hat eine neue Attraktion: die Hörnchenanlage, die über viele Monate und größtenteils in Eigenleistung realisiert wurde. In der neuen, über 60 m² großen Voliere leben nun Streifenhörnchen und farbenprächtige Fasane des asiatischen Hochlandes. Die Anlage verfügt über mehrere Bereiche, Gänge und eine Brücke über den Besuchergang. Ein zusätzlich errichteter Spielturm ermöglicht es den Gästen, die Tiere aus nächster Nähe und auf Augenhöhe zu beobachten.



Datum: 18. Oktober, 18 Uhr, Tierpark auf dem Hexentanzplatz Thale

Spannende Einblicke: Tag der Restaurierung im Schloss Mosigkau

Wie werden eigentlich jahrhundertealte Gemälde restauriert, Möbel wieder zu ihrem alten Glanz verholfen? Das zeigt die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz am Sonntag, 19. Oktober, zum Europäischen Tag der Restaurierung im Schloss Mosigkau in Dessau-Roßlau.



Dann öffnet das Restaurierungsatelier der Kulturstiftung seine Türen und lädt Interessierte dazu ein, Restauratorinnen und Restauratoren über die Schulter zu schauen. Jeweils um 11, 13 und 14 Uhr werden Führungen angeboten, die Einblicke in kürzlich abgeschlossene und aktuelle Restaurierungsprojekte geben. Die Führungen sind kostenfrei, eine Anmeldung wird empfohlen.



Datum: 19. Oktober, ab 11 Uhr, Schloss Mosigkau, Knobelsdorffallee 2-3, 06847 Dessau-Roßlau / OT Mosigkau

Am tag der Restaurierung kann man den Restauratoren in ihrer Werkstatt in Schloss Mosigkau über die Schulter gucken. Foto: KSDW/D. Bartels

Chocolart 2025 – Schokolade erleben in allen Variationen in Wernigerode

Beim Schokoladenfestival in Wernigerode können Familien gemeinsam in die süße Welt der Schokolade eintauchen. Neben internationalen Chocolatiers mit köstlichen Kreationen gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Mitmachaktionen, Kunst, Musik und Wettbewerben. Auch für Kinder wird viel geboten – vom Halloween-Spaß bis hin zu spannenden Gewinnspielen. So wird die Altstadt für einige Tage zu einem Erlebnisparadies für große und kleine Schokofans.

Datum: 29. Oktober – 2. November 2025, ganztägig, Wernigerode, Innenstadt

Hogwarts zu Gast bei den Mönchen: Sagenhafte Familienführungen im Kloster Michaelstein

In den KlosterRäumen Michaelsteins sind deutliche Ähnlichkeiten zur berühmtesten Zaubereischule der Welt zu erkennen. Die Mönche selbst hatten es zwar nicht so mit der Magie und Zauberritualen, dennoch zeigen sich viele Parallelen zu Professor Snapes Zaubertrankzutaten und Professor Sprouts Gewächshaus. Auch Fabelwesen und Hexen, sowie Monster und Dämonen waren den Mönchen nicht unbekannt. Wie sie sich davor schützten und welche Hilfsmittel die Muggel gegen die dunklen Wesen der Nacht im Mittelalter hatten, wird während der beiden Familienführungen am 31. Oktober und am 1. November, jeweils um 17 Uhr, geklärt.



Datum: 31. Oktober und 1. November, jeweils 17 Uhr, Kloster Michaelstein, Michaelstein 15, 38889 Blankenburg (Harz)

Abheben im Harz: Das Luftfahrtmuseum Wernigerode

Im Luftfahrtmuseum Wernigerode wird Technikgeschichte lebendig: Mehr als 2.000 Exponate – vom Jet bis zum Helikopter – sind dort zu sehen. Für Familien besonders spannend sind die Mitmachangebote: Kinder können in der begehbaren Transall auf dem Dach eine Riesenrutsche nutzen, mit der Museumsführerin „Fanny“ per Audioguide durchs Haus gehen oder an Experimentierstationen den Gesetzen der Luft auf den Grund gehen. Auch Flugsimulatoren laden zum Ausprobieren ein.

Adresse: Gießerweg 1, 38855 Wernigerode, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet (letzter Einlass: 16.30 Uhr), luftfahrtmuseum-wernigerode.de

Im Flugsimulator können Kinder selbst einmal das Steuer übernehmen und den Traum vom Fliegen ausprobieren. (Foto: MZ)

Kennt ihr schon unsere Serie "So nah, so schön?" - Zehn Teile gibt es mittlerweile schon:

Spektakulärer „Hexenbesen“ im Harz eröffnet

Ein neues Ausflugsziel lockt Familien an den Südrand des Harzes: In Rothesütte wurde die Erlebniswelt „HEX“ mit dem weltweit größten Hexenbesen eröffnet. Das 70 Meter hohe Bauwerk beeindruckt nicht nur durch seine Dimensionen – von der Plattform in 44 Metern Höhe haben Besucher einen Panoramablick bis zum Brocken. Für Kinder und Abenteuerlustige gibt es gleich zwei Rutschen, die von der Aussichtsplattform hinabführen. Damit bietet der „Hexenbesen“ eine Mischung aus Nervenkitzel, Naturerlebnis und Familienausflug.

Lesen Sie auch: Der größte seiner Art kostete 17 Millionen Euro! Riesiger Hexenbesen im Harz eröffnet

Eröffnung: seit September 2025 geöffnet, Rothesütte, Thüringer Harz, nahe der Landesgrenze Niedersachsen/Sachsen-Anhalt

Familienerlebnis an der Rappbodetalsperre

Wie wäre es mit einer ordentlichen Portion Adrenalin? Das Erlebnisareal an der Rappbodetalsperre bietet für Groß und Klein spannende Abenteuer und Erholung zugleich. Actionfans erleben Nervenkitzel beim Megazipline-Fliegen, Gigaswing-Pendelsprung, Wallrunning oder dem Katapulterlebnis Ultrashot. Wer es gemütlicher mag, genießt den Spaziergang über die Hängebrücke TITAN RT, besucht das 5D-Kino oder bewundert die Aussicht vom Solitair-Turm. Für die Kleinsten gibt es einen Indoorspielplatz, während sich alle anderen im Typisch Harz Regioshop und an den Picknickinseln entspannen können. Ein perfekter Tagesausflug für die ganze Familie!

Adresse: 38889 Stadt Oberharz am Brocken (OT Rübeland), geöffnet Do bis So, 9.30 Uhr bis 18 Uhr, Harzdrenalin

Rasant unterwegs: An der Zipline sausen Kinder (ab zehn Jahren und 40 Kilogramm) und Erwachsene gleichermaßen durch die Luft und genießen den Blick auf den Harz. (Foto: www.imago-images.de)

Neuer Sonderstempel auf dem Hexentanzplatz in Thale

Ab sofort können Wanderfreunde ihre Sammlung um einen besonderen Stempel erweitern: Im Hexendorf auf dem Hexentanzplatz bei Thale steht nun ein eigener Sonderstempelkasten der Harzer Wandernadel. Damit ist einer der beliebtesten Ausflugsorte im Harz endlich auch direkt im Wanderpass verewigt. Praktisch für Familien: Der Kasten ist so niedrig angebracht, dass auch Kinder bequem stempeln können. Rund um den Hexentanzplatz locken außerdem weitere Stempelstellen und spannende Ausflugsziele – perfekt für eine gemeinsame Tour durch das Bodetal.

Lesen Sie auch: Endlich! Hexendorf bekommt eigenen Sonderstempel der Harzer Wandernadel

Eröffnung des Stempelkastens im September 2025, täglich geöffnet, Hexendorf auf dem Hexentanzplatz, Thale (Harz)

DER SÜDEN SACHSEN-ANHALTS

Tabaluga und Lilli: Familien-Musical mit Songs von Peter Maffay in Halle

„Tabaluga und Lilli“ schickt den bekannten Drachenhelden in ein neues, spannendes Abenteuer, in dem er die Macht der Liebe entdeckt. Tabaluga muss das Wahre Feuer finden, um die Welt vor dem eisigen Herrscher Arktos zu retten. Als Ablenkungsmanöver erschafft Arktos das bezaubernde Eis-Mädchen Lilli. Anstatt seine Mission zu vergessen, findet Tabaluga durch sie jedoch eine viel stärkere Kraft: die Liebe. Das Musical besticht durch aufwendige Kostüme, fantasievolle Bühnenbilder und die ikonischen Songs von Peter Maffay. Ein magisches Erlebnis aus Musik, Mut und Fantasie – empfohlen für Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene gleichermaßen.



Datum: 18. Oktober, 17 Uhr, Steintor-Varieté, Halle

"Tabaluga und Lilli", das Musical für die ganze Familie, gastiert im Steintor in Halle. Foto: Veranstalter

Der Berg spukt: Gruselzoo in Halles Bergzoo

Gänsehaut garantiert: Ab dem 11. Oktober bis zum 2. November wird es mittwochs bis sonntags auf dem Reilsberg gruselig. Alle Halloweenfans tauchen dann in die deutschlandweit einzigartige Gruselwelt ein. Über 40 fantastische, witzige und gruselige Schaubilder und Szenen, die dank modernster Animationstechnik, Sound und Spezialeffekten zum Leben erwachen, warten auf die Besucher.



Datum: Bis 2. November, mittwochs bis sonntags, nach Einbruch der Dunkelheit, vorher ist regulärer Zoobetrieb

Der Gruselzoo lockt kleine und große Halloween-Fans in den Bergzoo Halle. Foto: Veranstalter

Sonderausstellung "Zauberhafte Spielzeugwelt" im Museum Petersberg

Das Museum Petersberg präsentiert vom 11. Oktober bis zum 6. Januar 2026 die neue Sonderschau „Zauberhafte Spielzeugwelt – Erzgebirgsspielzeug aus der Zeit von 1900 bis 1950“. Die Ausstellung begleitet die Besucher über die Feiertage, ist aber auch schon vor der Weihnachtszeit sehenswert. Das filigran gedrechselte, bunte Holzspielzeug aus der Sammlung von Familie Schmidt (Aken an der Elbe) ist wesentlich unbekannter und weniger saisongebunden als die typische Erzgebirgs-Dekoration.



Das Museum hat Di. bis So. von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet



Datum: Bis 6. Januar, Museum Petersberg, Alte Hallesche Straße 28, 06193 Petersberg

Kunterbuntes Noviland öffnet im Nova Shoppingcenter

Das Noviland im Nova Shoppingcenter im Saalekreis erstrahlt in neuem Glanz: Auf einer Fläche voller Fantasie erwartet Kinder von 4 bis 10 Jahren eine große Burg, ein Drachenmaskottchen, eine Kletterwand und einen liebevoll gestalteten Marktplatz mit Handwerksstationen.

Am 4. Oktober hat das neue Noviland im Shoppingcenter Nova in Günthersdorf eröffnet. Zentraler Mittelpunkt ist die große Burganlage zum Toben. (Foto: Katrin Sieler)

Lesen Sie auch: Aus dem Drachenschlaf erwacht - Noviland eröffnet im Shoppingcenter Nova

Regionale Künstler haben die mittelalterliche Drachenwelt gestaltet, digitale Malelemente und klassische Bastelangebote runden das Erlebnis ab. Ein Spaß für die ganze Familie!

Datum: seit 4. Oktober, Nova Shoppingcenter, Günthersdorf

Herbstaktion! Freie Plätze in den Kunstkursen des Kunstmuseums Moritzburg Halle

In den Kinderkunstkursen des Kunstmuseums Moritzburg Halle sind wieder ein paar Plätze frei. Kinder von 7 bis 12 Jahren können mit der Papier-Künstlerin Katrin Röder malen, zeichnen und mit Farben und Formen experimentieren. Die Kurse finden montags oder mittwochs jeweils von 15.30 bis 17 Uhr statt.



Für Erwachsene startet ab dem 12. November 2025 ein neuer Kurs mit der Künstlerin Luzia Werner. Immer am 2. und 4. Mittwoch im Monat von 18 bis 20 Uhr können Sie Ihre eigene Kreativität entfalten.



Alle Kurstickets gibt es ab dem 13. Oktober 2025 zum halben Preis an der Kasse des Kunstmuseums Moritzburg Halle.

Kürbisse zum Selbstpflücken

Die Melonen sind abgeerntet, jetzt sind die Kürbisse dran: Auf dem Selbstpflück-Feld in Peißen/Zöberitz im Saalekreis wird die Herbstsaison mit Butternut-, Halloween- und Hokkaido-Kürbissen zum Selbstpflücken eingeleitet. Das Feld liegt direkt an der B100.

Bei Halle auf dem Feld der Regiofarmers, können kleine und große Kürbisfans selbst pflücken. (Foto: DPA)

Lesen Sie auch: Kürbisernte in Sachsen-Anhalt fällt etwas geringer aus

Gruseliges Vergnügen für die ganze Familie: Halloween im Belantis

Noch bis zum 1. November 2025 verwandelt sich der Freizeitpark Belantis bei Leipzig in ein schaurig-schönes AbenteuerReich. An allen Freitagen und Samstagen im Oktober sowie am 1. November erwartet euch ein Halloween-Special mit verlängerten Öffnungszeiten von 10 bis 20 Uhr.

Tanzender Grusel am Parkeingang: Schon beim Betreten des Belantis-AbenteuerReichs sorgen die fröhlichen Skelette für Halloween-Stimmung. (Foto: Jessica Quick)

Für die Kleinen gibt es altersgerechte Grusel-Labyrinthe wie den Düsteren Märchenwald und den Fluch des Imhotep, während die Großen sich in die Grabkammer des Grauens oder das Irrgarten des Schreckens wagen können

Datum: Bis 1. November 2025, freitags und samstags sowie am 1. November: 10 - 20 Uhr, Belantis – Das AbenteuerReich, Zur Weißen Mark 1, 04249 Leipzig

Halloween-Fahrt durch das Wippertal am 30. Oktober

Um Halloween gebührend zu feiern, zieht am Abend vorher am 30. Oktober der Wippertaler Grusel-Express dreimal durch das Wippertal. Los geht es jeweils um 17.29 Uhr, 18.50 Uhr und 21.29 Uhr vom Bahnhof Klostermannsfeld nach Wippra. Die Gruselfahrt führt über den Hasselbach Viadukt und durch einen Zauberwald. Düstere Gestalten, Hexen, Teufel und Geister säumen den Weg. Für süße Stärkung und schaurig-schöne Extras ist gesorgt. Auf der Rückfahrt werden die Wippergeister mit Hupen und Pfeifen vertrieben. Die Anmeldung ist telefonisch unter 039222 63 99 99 möglich.



Datum: 30. Oktober, Start ist Bahnhof Klostermannsfeld

Freizeitpark "ArkaZien" vor den Toren Leipzigs: Abenteuer ganz ohne Hightech und Computer

Auf die Besucher warten merkwürdig geformte und von dichtem Pflanzengrün umwucherte Gebäude ebenso wie kühne Konstruktionen oder lustige Figuren. Kreuz und quer verknüpft durch unzählige Leitern, Treppen, Wackelbrücken, Kletterseile, -netze, Röhrentunnel, Rutschen, bildet sich daraus ein wahres Wirrwarr unzähliger Spielideen. Jeder Weg hindurch führt in ein rätselhaftes Irgendwo. Genau darin liegt wohl das Geheimnis dieses Freizeitparks in Beiersdorf bei Grimma, der sich so völlig anders anfühlt als die meisten anderen. ArkaZiens Attraktionen kommen nicht nur ohne Hightech und Computer aus – sie funktionieren sogar ohne Strom.



Öffnungszeiten: Während der Herbstferien in Sachsen (bis zum 19. Oktober) täglich sowie am Reformationstag (31. Oktober) jeweils von 10 bis 18 Uhr (Tageskasse bis 17 Uhr). Ansonsten: Oktober 2025 Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr (Tageskasse bis 17 Uhr).

Der Freizeitpark "ArkaZien" bei Leipzig bietet Attraktionen, die auch ohne Strom funktionieren. Foto: Carten Heinke

Kletterpark und Adventure-Golf am Markkleeberger See erweitert die Öffnungszeiten

Auf in Richtung Leipzig: Der Kletterpark und auf der Adventure-Golf-Anlage am Markkleeberger See verspricht Spiel und Spaß für alle Altersgruppen – ob mit der Familie, als Gruppe, zum Geburtstag oder beim Betriebsausflug. Auf rund 2.000 Quadratmetern warten spannende Bahnen mit Höhen, Findlingen und Brücken über einen Bachlauf, die es geschickt zu umspielen gilt. Vorkenntnisse sind nicht nötig – einfach Schläger nehmen und loslegen! Also: Raus an die frische Luft und jede Menge Abenteuer erleben!

Adresse: Markkleeberger See oberhalb der Auenhainer Bucht im Kletterpark – Paddelsteg 2 – 04416 Markkleeberg / OT Auenhain

In Markkleeberg lässt es wunderbar klettern - und nicht nur das ... (Foto: Adventure- und Golfpark Markkleeberg)

Adresse: An der Steinklöbe 16, D-06642 Nebra, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, himmelsscheibe-erleben

Auf Rätseljagd mit Claude Monet in Leipzig

Pünktlich zu den Herbstferien in Sachsen lädt das Panometer Leipzig wieder zur beliebten Familienaktion „Wo ist Claude?“ ein. Noch bis zum bis 2. November 2025 können Kinder, Eltern und Großeltern gemeinsam den berühmten Maler Claude Monet im Ausstellungshaus aufspüren. Acht Rätselumschläge führen durch die Ausstellung und helfen dabei, sein Versteck zu finden. Unter allen erfolgreichen Teilnehmenden wird wöchentlich ein Familienticket für die kommende Panorama-Schau „ANTARKTIS“ verlost.

Datum: Bis 2. Nov. 2025, täglich Familienführungen in den Herbstferien: Montag bis Freitag, 11 Uhr, Panometer Leipzig, Richard-Lehmann-Straße 114, 04275 Leipzig, empfohlen ist die Rätseljagd für Familien mit Kindern ab zehn Jahren. Für jüngere Gäste gibt es die reguläre Rätselrallye

Familienerlebnis in der Kunst: Kinder und Eltern können in der Panorama-Ausstellung „Die Kathedrale von Monet“ gemeinsam rätseln, entdecken und spielerisch in die Welt des berühmten Malers eintauchen. (Foto: Tom Schulze (c) Asisi)

Kreatives Herbstferienprogramm in der Arche Nebra

In den Herbstferien (13. bis 24. Oktober 2025) wartet in der Arche Nebra im Burgenlandkreis ein spannendes Mitmachprogramm für Kinder bis 16 Jahre – und an diesen Tagen ist der Eintritt sogar frei!

Dienstags, am 14. und 21. Oktober, können die kleinen Besucher mit Papier und Gras Frottagen von skandinavischen Felsbildern erstellen, genau wie echte Archäologen.

Donnerstags, am 16. und 23. Oktober, wird es metallisch: Dann können Kinder kleine Himmelsscheiben aus Zinn gießen und als Andenken mit nach Hause nehmen.

Die Aktionen dauern jeweils etwa eine Stunde; die Frottage kostet 3 €, das Zinngießen 5 €. Für das Gießen ist eine Anmeldung erforderlich – per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter +49 34461 2552‑13.

Datum: Bis 25. Oktober, dienstags und donnerstags, 10–16 Uhr, Arche Nebra, Am Weinberg 1, 06642 Nebra

Ein stolzes Kind präsentiert seine selbst gegossene Himmelsscheibe aus Zinn in der Arche Nebra. (Foto: Marco Warmuth/Arche Nebra)

Führung in die Unterwelt in Zeitz

Der Verein "Unterirdisches Zeitz" begann in den 1990er Jahren, ein Labyrinth von unterirdischen Gängen unter der Altstadt zugänglich zu machen. Bis zu fünf Kilometer lang soll das System aus Gängen, Stollen und Kammern sein.

Zeitz ist unterirdisch durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Fast jedes zweite Haus in der Altstadt hat Gänge. Etwa 700 Meter sind begehbar. Seit Eröffnung haben etwa 360.000 Menschen die Anlagen besichtigt. Etwa 7.000 Besucher kommen pro Jahr.

Mit einer Schatzsuche zum Kindergeburtstag begeistert der Verein jedes Jahr viele Kinder. Ein Abenteuer in den Gängen auf der Suche nach verborgenen Schätzen ist garantiert.

Führungen sind nach Anmeldung möglich.

Kontakt: Interessensgemeinschaft "Unterirdisches Zeitz" e.V., Altmarkt 21, 06712 Zeitz, [email protected]

Etwa 700 Meter lang sind die Gänge, die Besucher begehen können. Andreas Wilke führt sie in die Unterwelt und kennt viele ihrer Geheimnisse. (Foto: René Weimer)

DER NORDEN SACHSEN-ANHALTS

Lumagica bringt Lichterzauber im Elbauenpark: „In 80 Tagen um die Welt“

Am Freitag, den 17. Oktober, steht ein besonderes Highlight der diesjährigen LUMAGICA im Elbauenpark Magdeburg auf dem Programm. Es handelt sich um eines von vier besonderen Höhepunkten der Veranstaltungsreihe. Zum Thema „In 80 Tagen um die Welt“ wird am Angersee ein großes Höhenfeuerwerk mit epischen Effekten gezündet. Beginn ist um 21.00 Uhr.



Der Elbauenpark verwandelt sich auch in diesem Jahr wieder in ein funkelndes Abenteuerland! Unter dem neuen Motto „In 80 Tagen um die Welt“ können Familien vom 1. Oktober bis 30. November die Weltreise von Jules Verne in einer spektakulären Lichtershow erleben. Familien dürfen sich auf ein emotionales Gesamtkunstwerk voller Magie, Licht und Staunen freuen – ein Erlebnis für Groß und Klein.

Lesen Sie auch: Was der Eintritt kostet und wann man schneller in die Show reinkommt

Datum: Bis 30. November 2025, täglich geöffnet, Elbauenpark Magdeburg, Harsdorfer Str. 1, 39114 Magdeburg

Die Lumagica im Magdeburger Elbauenpark zeichnet mit leuchtenden Attraktionen Jules Vernes "Reise um die Welt in 80 Tagen" nach. Foto: Anne Schulz

Saisonabschluss im Freilichtmuseum Diesdorf: Herbstfest mit buntem Programm und Irish-Folk

Das Museum veranstaltet am Sonntag, den 26. Oktober 2025, von 10 bis 17 Uhr sein großes Herbstfest zum Saisonabschluss. Ein abwechslungsreicher Aktionstag widmet sich der traditionellen Holzverarbeitung, bei der Besucher die Arbeit mit Axt und Beil erleben können. Für Kinder gibt es ein buntes Programm mit Apfelpuffer backen und Waldtierspuren lesen. Die Briefmarkenfreunde Pretzier bieten Mitmachaktionen, zudem ist das „Event-Team Philatelie“ der Deutschen Post zum Ende der Briefmarkenausstellung zu Gast. Die Band Northbound sorgt mit Irish und Scottish Folk für die musikalische Untermalung. Regionale Köstlichkeiten runden das herbstliche Fest für die ganze Familie ab.



Datum: 26. Oktober, ab 10 Uhr, Freilichtmuseum Diesdorf, 29413 Diesdorf, Molmker Str. 23

Mr Gum und der fliegende Tanzbär

Ein riesiger Bär stolpert nach Bad Lamonisch – und gerät prompt in die Fänge des fiesen Mr Gum. Gemeinsam mit seinem Kumpan zwingt er das Tier zum Tanzen, um reich zu werden. Doch da haben sie nicht mit Polly gerechnet: Die mutigste Neunjährige der Stadt stürzt sich in ein turbulentes Abenteuer voller Witz, Spannung und Freundschaft. Das Theater Magdeburg zeigt die deutschsprachige Erstaufführung für alle ab 8 Jahren.

Datum: Fr, 17.10., 19.30 Uhr | Sa, 18.10., 19.30 Uhr | Sa, 01.11., 18.00 Uhr | Sa, 15.11., 18.00 Uhr | Fr, 12.12., 18.00 Uhr | So, 28.12., 18.00 Uhr | Mo, 29.12., 15.00 Uhr, jeweils ca. 85 Minuten, Theater Magdeburg, Kammer 2, Universitätsplatz 9, 39104 Magdeburg

Die Kinderoper „Der Zaunkönig und die silberne Flöte im Theater Magdeburg

Der kleine Zaunkönig kehrt in diesem Herbst an das Theater Magdeburg zurück. Im intimen Podium werden die Jüngsten, ab 4 Jahren, dazu angeregt, genau hinzuhören und neugierig wie der Zaunkönig die Welt der Musik zu entdecken.



Datum: 6. (11 Uhr) und 8. November (16 Uhr), Opernhaus, Universitätsplatz 9, 39104 Magdeburg

"Der kleine Zaunkönig" kehrt zurück ans Theater Magdeburg. Foto: Andreas Lander

Kinderführungen im Stendaler Tiergarten

In den Herbstferien erwartet kleine Tierfreunde ein besonderes Angebot: Am 13. und 15. Oktober veranstaltet der Tiergarten Stendal spannende Kinderführungen hinter die Kulissen.



Ab 14 Uhr haben junge Besucher die Möglichkeit, Bereiche zu entdecken, die im Alltag der Tierpfleger normalerweise verborgen bleiben.Treffpunkt für die Führungen ist jeweils an der Kasse.

Der Eintritt gilt zu den regulären Preisen; zusätzlich wird ein kleiner Unkostenbeitrag von 1 Euro pro Person erhoben.



Die Führungen bieten neugierigen Kindern die perfekte Gelegenheit, Fragen zu stellen, Neues zu lernen und den Tiergarten aus einer ganz anderen Perspektive kennenzulernen.



Datum: 13. und 15. Oktober, jeweils 14 Uhr, Tiergarten der Hansestadt Stendal, Uchtewall 11, 39576 Stendal

Zauber im Märchenpark und Duftgarten bei Salzwedel

Ein tolles Ziel fürs Wochenende ist der Märchenpark und Duftgarten bei Salzwedel. Zwischen bunten Blumen und liebevoll gestalteten Märchenfiguren können Familien in 35 Häuschen, einem Schloss und einer Burg in fantasievolle Geschichten eintauchen. Kinder toben auf Spielplätzen und in der Spielscheune – und im „Irrgarten des Lebens“ wird gerannt, gelacht und gestaunt.

Adresse: An der Warthe 5, 29410 Salzwedel, täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Kinder von drei bis 14 Jahren sieben Euro, für Erwachsene 8,50 Euro.

Der Park lockt mit liebevoll gestalteten Figuren aus bekannten Märchen. (Foto: Märchenpark und Duftgarten Salzwedel)

Kurzurlaub auf dem Pferdehof in Tangermünde

Das werden Mädchen lieben: Auf dem Hof Albrecht in Buch bei Tangermünde in der Altmark können Familien tolle Tage verbringen. Kinder freuen sich über das Streichelgehege mit Eseln, Ponys und Schafen oder über eine Kutschfahrt, während Reiterinnen und Reiter von geführten Ausritten bis hin zu Reitstunden spannende Abenteuer finden. Wer lieber entspannt, nutzt den überdachten Außenwhirlpool. Dank der Nähe zum Elberadweg ist der Hof auch ein idealer Ausgangspunkt für kleine und große Touren.

Adresse: Breite Straße, 39590 Tangermünde OT Buch, hof-albrecht.com

Ein Stück Afrika vor der Haustür: Straußenland Nedlitz

Im Straußenland Nedlitz erleben Familien ein Stück Afrika mitten in Sachsen-Anhalt: Auf geführten Safaris kommen Besucher den größten Vögeln der Welt ganz nah, erfahren Spannendes über ihre Lebensweise und können sogar Straußeneier bestaunen. Wer mag, stärkt sich anschließend im Farm-Café mit hausgemachten Leckereien oder stöbert im Hofladen nach Souvenirs wie Straußeneierlikör und Federprodukten.

Adresse: Am Bahnhof 10a, 39291 Nedlitz OT Büden Bahnhof, Mi bis Fr, 14 bis 18 Uhr, Sa/So 12 bis 18 Uhr (März bis Oktober)

Chefin Simone Holldorf hat den Straußenhennen einen Eimer voll Getreideleckerlis mitgebracht. (Foto: Bernd Kaufholz)

Immer noch nichts passendes gefunden? In unserem kostenfreien Newsletter für Familien geben wir noch viele weitere Ausflugstipps und jede Menge Tricks und Anregungen. Jetzt kostenlos abonnieren!

Mit unserem Familien-Newsletter wissen Eltern immer, wohin sich ein Ausflug mit den Kids lohnt oder was in Kita, Schule, Erziehung sonst noch wichtig ist.