Auch wenn Sachsen jetzt schon in die Herbstferien startet: Für Kinder in Sachsen-Anhalt geht es erst vom 13. bis 25. Oktober 2025 in die Ferien. Dann warten auf Familien viele spannende Aktionen – von Bastel-Workshops bis zu schaurig-schönen Halloween-Spektakeln.

Von Gruselpfad bis Lichtershow: Die besten Ausflugstipps in den Herbstferien für Familien in Sachsen-Anhalt

Klettern in luftiger Höhe - das geht imKletterpark und Adventure-Golf in Markkleeberg.

Magdeburg/Halle (Saale). Von Gruselpfad bis Lichtershow: Vom 13. bis 25. Oktober 2025 warten auf Kinder und Familien viele spannende Aktionen – von Bastel-Workshops bis zu schaurig-schönen Halloween-Spektakeln.

Lesen Sie auch: Ferienkalender 2025-2027: Diese Termine dürfen Familien in Sachsen-Anhalt nicht verpassen

Auch interessant: Feiertag und Start der Herbstferien sorgen für Staus

Pullman City im Harz wird zur „Geisterstadt“

Ende Oktober verwandelt sich die Westernstadt Pullman City in einen Ort voller Geister, Hexen und Vampire. Nachmittags ziehen verkleidete Kinder von Haus zu Haus, um beim amerikanischen „Trick or Treat“ Süßigkeiten zu sammeln. Am Abend sorgt eine große Halloween-Show für Gänsehaut bei der ganzen Familie. Wer Lust auf Nervenkitzel hat, sollte den Gruselpfad im sogenannten Authentikbereich nicht verpassen.

Datum: 14.–19.10., 24.–26.10. und 31.10.2025, Gruselpfad nur am 25.10., Pullman City Harz, Hasselfelde

Lesen Sie auch: Lichterfest, Kino, Sport und Spiel: Das können Ascherslebener Kinder in den Herbstferien erleben

Magie erleben beim Zauberfest in Merseburg

Die Merseburger Innenstadt wird Ende Oktober zum funkelnden Zauberreich. Hexen, Zauberer, Fabelwesen und Magier bevölkern die Gassen, während Familien über einen Mini-Rummel, bunte Händlermeilen und zauberhafte Bühnenprogramme schlendern. Wer verkleidet kommt, ist mittendrin in der magischen Welt.

Datum: 25.–26.10.2025, jeweils 10–19 Uhr, Innenstadt Merseburg

Auch interessant: Mehr Flüge zum Ferienstart am Flughafen Leipzig/Halle

Magische Lichterreise: LUMAGICA in Magdeburg

Der Elbauenpark wird in ein Lichtermeer verwandelt: Unter dem Motto „In 80 Tagen um die Welt“ nehmen Lichtinstallationen Besucher mit auf eine Reise durch Kontinente. Handgefertigte Figuren, Spezialeffekte und eine Laser-Wassershow am Angersee machen den Spaziergang zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Datum: 1.10.–30.11.2025, Herbstferien: 17.30–22 Uhr, Elbauenpark Magdeburg

Lesen Sie auch: Tanz, Origami & mehr in der Kulturfabrik - die Herbstferien in Haldensleben

MAX-KinderFilmFest in Magdeburg

Kino, Workshops und Mitmach-Spaß – das MAX-KinderFilmFest bringt neue Filme, Klassiker und ein buntes Rahmenprogramm auf den Moritzhof. Neben Kinohits wie „Die Schule der magischen Tiere 4“ gibt es Workshops, ein Familienkonzert und spezielle Kulturtage für Jugendliche.

Datum: 12.–26.10.2025, täglich Programm, Moritzhof, Moritzplatz 1, 39124 Magdeburg, Filme: 6 € (Kinder 4 €), Konzert: 11 € (Kinder 9 €), Workshops kostenfrei

Kreatives Herbstprogramm im Heineanum Halberstadt

Im Museum Heineanum dreht sich alles um Vögel und Natur: Kinder basteln Traumfänger, gestalten Vogel-Buttons oder drehen kleine Trickfilme. Dazu gibt es kurze Führungen, Zeichenkurse und jede Menge Inspiration aus der Natur.

Datum: 14.–22.10.2025 (verschiedene Termine, siehe Programm), Museum Heineanum, Domplatz 36, 38820 Halberstadt, Eintritt Kinder frei, Workshops ab 3,50 €

Mitmachangebote in der Arche Nebra

Die Arche Nebra bietet in den Ferien dienstags und donnerstags spannende Mitmachaktionen: Mal werden prähistorische Felsbilder auf Papier gerubbelt, mal kleine Himmelsscheiben aus Zinn gegossen. Kinder bis 16 Jahre haben an diesen Tagen freien Eintritt.

Datum: 14., 16., 21. und 23.10.2025, jeweils 10–16 Uhr, Arche Nebra, An der Steinklöbe 16, 06642 Nebra, je nach Angebot 3–5 €

Rätseljagd im Panometer Leipzig

„Wo ist Claude?“ heißt die große Rätselaktion im Panometer. Familien folgen Hinweisen, lösen Aufgaben und begeben sich auf die Spur des Malers Claude Monet. Wer alle Rätsel knackt, nimmt an einer Verlosung teil. Zusätzlich gibt es täglich Familienführungen durch die Ausstellung „Die Kathedrale von Monet“.

Datum: 3.10.–02.11.2025, täglich, Panometer Leipzig, empfohlen ab 10 Jahren

Im Panometer in Leipzig gibt es viel zu entdecken. (Foto: Veranstalter)

5. Adventure-Golf am Markkleeberger See in Leipzig

Sportlich wird’s am Markkleeberger See: Im Kletterpark warten drei Ebenen voller Abenteuer, daneben lockt die Adventure-Golf-Anlage mit Spielspaß für die ganze Familie. In den Herbstferien gelten verlängerte Öffnungszeiten.

Datum: 6.–18.10.2025, dienstags–sonntags geöffnet (genaue Zeiten online), Markkleeberger See, Am Kanupark 1, 04416 Markkleeberg, Klettern ab 16 €, Adventure-Golf: 7 € Erwachsene, 5 € Kinder, www.kletterparkmarkkleeberg.de | www.adventuregolf-markkleeberg.de

LEGO-Ausstellung in Oschatz

Im Stadt- und Waagenmuseum dreht sich alles um bunte Steine. Zu sehen sind detailreiche Städte, berühmte Bauwerke, Disney-Figuren und Modelle aus der Tier- und Pflanzenwelt. Auf 35 Quadratmetern gibt es immer wieder Neues zu entdecken.

Datum: 3.10.–31.10.2025 (Öffnungszeiten siehe Museum), Stadt- und Waagenmuseum Oschatz

Wie niedlich: Was es aus Lego alles zu basteln gibt, zeigt eine Ausstellung in Oschatz. (Foto: Veranstalter)

Halloween im Freizeitpark BELANTIS

Schaurig-schön wird es im Freizeitpark BELANTIS: Jeden Freitag und Samstag im Oktober sowie am 1. November warten Grusel-Labyrinthe, Shows und verlängerte Öffnungszeiten. Zum Abschluss leuchtet das BELANTIS-Schloss bei einer spektakulären Lichtershow.

Datum: 4.–31.10.2025, jeweils freitags und samstags, bis 20 Uhr, BELANTIS, Leipzig

Ferienaktionen im Landesmuseum Halle

Das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle lädt in den Herbstferien zu besonderen Mitmachaktionen ein. Nach einem kurzen Rundgang durch die Ausstellung können Familien kleine Souvenirs herstellen – ganz im Zeichen der Bronzezeit. Unter Anleitung von Fachleuten lernen Kinder und Erwachsene, wie einst Metall verarbeitet wurde, oder erfahren Spannendes über das Schwert als Waffe und Statussymbol. Am Ende darf ein selbst geschmiedetes Andenken mit nach Hause genommen werden.

Datum: 14.–17.10.2025: „Von Bronze und Gold“, 10–13 Uhr (ab 10 Jahren mit Begleitung), 21.–24.10.2025: „Das Schwert – Waffe und Statussymbol“, 10–13 Uhr (ab 12 Jahren mit Begleitung), Landesmuseum für Vorgeschichte, Richard-Wagner-Straße 9, 06114 Halle (Saale), 5 € pro Person zzgl. Eintritt, Anmeldung erforderlich, begrenzte Plätze

Nähen lernen im krimZkrams Halle

Beim „Nähmaschinen-Führerschein“ lernen Kinder ab 12 Jahren die Grundlagen des Nähens: vom Einfädeln über die richtige Fadenspannung bis zum ersten eigenen Werkstück. Am Ende gibt es ein Zertifikat – und ein selbstgenähtes Andenken.

Datum: 13., 14. und 16.10.2025, jeweils 10–13 Uhr, krimZkrams Halle, Beesener Straße 237, 06110 Halle, Spende von 10–15 Euro erwünscht, ab 12 Jahren