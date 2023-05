Großübung in Peißen Video: Katastrophenfall bei VNG und EPG in Bernburg - Blowout am Gasspeicher simuliert

In Peißen bei Bernburg sind seit Dienstag Dutzende Kräfte von Polizei, Feuerwehr und einer Sepzialeinheit bei einer Großübung im Einsatz. Simuliert wird die Zusammenarbeit im Katastrophenfall am Erdgasspeicher. Was dort genau passiert.