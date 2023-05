Die Kreisstraße 2107 bei Bernburg muss am Mittwoch und Donnerstag über mehrere Stunden voll gesperrt werden. Hintergrund ist eine Notfallübung.

Peißen/MZ - Die Kreisstraße 2107 zwischen Ortseingang Kustrena und dem Kreisverkehr Krakauer Berg muss am Mittwoch und Donnerstag zeitweise voll gesperrt werden. Hintergrund ist eine Notfallübung im Kavernenfeld der Untergrundgasspeicher Bernburg und Katharina.

Nach Angaben der VNG Gasspeicher GmbH (VGS) und die Erdgasspeicher Peißen GmbH (EPG) wird die Polizei die Absperrungen vornehmen und den Verkehr umleiten, weshalb es vor allem am Mittwoch, 10. Mai, zwischen 8 bis 16 Uhr sowie am Donnerstag, 11. Mai, von 8 bis 12 Uhr zu Einschränkungen kommen kann.

Als Betreiber kritischer Infrastrukturen in der Energiewirtschaft sind beide Unternehmen nach den Vorgaben der Störfall-Verordnung dazu verpflichtet, in regelmäßigen Abständen derartige Notfallübungen umzusetzen. Daran beteiligt sind Dienstleistungsfirmen, der Salzlandkreis, die Feuerwehr und die Polizei, informierte VNG in einer Pressemitteilung.