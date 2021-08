Paralympics in Tokio: Das sind Sachsen-Anhalts Hoffnungsträger

Kanutin Anja Adler vom SV Halle geht bei den Paralympics in Tokio an den Start.

Halle (Saale)/Tokio/MZ - 134 Athleten sind in das deutsche Paralympics-Team berufen worden. Die 58 Frauen und 76 Männer kämpfen in 18 der 22 paralympischen Sommer-Sportarten um Medaillen. Insgesamt werden in Tokio bis zu 4.400 Sportler aus rund 160 Nationen erwartet. Darunter auch drei Athletinnen und ein Athlet aus Halle und Magdeburg. Das sind die vier Hoffnungsträger des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbandes Sachsen-Anhalt.

Andrea Eskau (Para-Radsport, USC Magdeburg): Für die Grande Dame des Behindertensports sind die Spiele in Tokio nach Peking 2008, London 2012 und Rio 2016 die vierten Sommer-Paralympics. In der bisherigen Bilanz stehen fünf paralympische Goldmedaillen für die 50-Jährige zu Buche.

Marie Brämer-Skowronek erlebt nach London mit Silber im Speerwerfen ihre zweiten Paralympics. Die 31-jährige Magdeburgerin ist inzwischen international im Kugelstoßen sehr erfolgreich.

Anja Adler paddelt erstmals bei Paralympischen Spielen und will als amtierende Europameisterin beste Leistungen abrufen: „Ich freue mich riesig, dass die Nominierung nun offiziell ist und bin stolz darauf, meinen Verein, den BSSA, Sachsen-Anhalt und Deutschland in Tokio zu vertreten. Jetzt laufen die letzten Vorbereitungen und ich vertraue darauf, dass die Strategien meiner Trainerin Ognyana Dusheva und des Bundestrainers André Brendel aufgehen und ich beste Rennen liefern werde“.

Anas Al Khalifa (Para-Kanu, SV Halle) startet unter der Flagge des Internationalen Paralympischen Komitees für das Refugee Paralympic Team. Der 28-jährige Syrer, der erst in diesem Sommer sein internationales Debüt mit Platz neun bei der Europameisterschaft in Poznan gegeben hat, ist einer von nur sechs behinderten Sportlern weltweit in dem Tokioter Flüchtlingsteam. Auch Anas Al Khalifa wird von Ognyana Dusheva trainiert.