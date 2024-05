Auf der A14 Richtung Magdeburg hat sich am Mittwochnachmittag bei Bernburg ein Unfall ereignet. Dabei überschlug sich ein Auto. Was bisher zum Hergang bekannt ist und wie es den Insassen geht.

Bei Bernburg: Auto kracht in Leitplanke und überschlägt sich - Drei Verletzte

Bernburg/MZ/SUS. - Auf der A14 Richtung Magdeburg hat sich am Mittwochnachmittag zwischen Bernburg und Staßfurt ein Unfall auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen ereignet. Das teilte die Polizei mit.

Wie die zuständige Autobahnpolizei in Hohenwarsleben auf MZ-Anfrage mitteilt, war das Fahrzeug ohne Fremdeinwirkung gegen 13.29 Uhr von der Straße abgekommen und gegen die Leitplanke gefahren.

Daraufhin habe sich das Auto überschlagen und sei auf dem Dach liegengeblieben, so eine Polizeisprecherin. Die drei Insassen wurden in ein Krankenhaus gebracht, der Verkehr wurde links an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zur Unfallursache konnte die Polizeisprecherin noch keine Angaben machen.