Aschersleben/MZ - Am frühen Mittwochmorgen wurde erneut in den Kiosk am Bahnhof in Aschersleben eingebrochen. Bereits in der Nacht davor hatten sich Täter Zugang zum Geschäft verschafft. Diesmal sind Unbekannte in den Lagerraum gelangt, indem sie eine Scheibe eingeschlagen haben.

Welche Gegenstände entwendet wurden, muss im Rahmen einer erneuten Inventur vom Personal festgestellt werden. Aufgrund des Einbruchs am Vortag und eines damit möglichen Zusammenhangs wurden die Spezialisten der Spurensicherung eingesetzt.

Die Alarmauslösung erfolgte etwa 04:15 Uhr. Die Ermittlungen laufen.