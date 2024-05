Erneut wurde in Aschersleben in zwei Objekte eingebrochen: den Kiosk am Bahnhof und die Kastanienschule. Die Ermittlungen laufen.

Nach Einbruch in Ascherslebener Bahnhofskiosk Tatverdächtige schnell gestellt

Nach einem Einbruch in den Ascherslebener Bahnhofskiosk konnte die Polizei einen schnellen Fahndungserfolg verbuchen.

Aschersleben/MZ - Am Dienstagmorgen, gegen 01:45 Uhr, wurde ein Einbruch in den Kiosk am Bahnhof gemeldet. Der alarmierte Sicherheitsdienst konnte während der Fahrt zum Tatort ein Fahrzeug und zwei Personen feststellen.

Eine der Personen verließ gerade den Tatort mit Diebesgut. Anschließend flüchteten die beiden mit ihrem Fahrzeug in Richtung Geschwister-Scholl-Straße. Es wurde eine Nahbereichsfahndung unter Beteiligung benachbarter Polizeikräfte eingeleitet. Schließlich konnte in Quenstedt ein verdächtiges Fahrzeug gestellt und kontrolliert werden. Sowohl die Beschreibung des Pkw als auch der Personen passt zum beobachteten Diebesduo in Aschersleben.

Kofferraum voll Diebesgut

Im Kofferraum des Fahrzeugs konnten größere Mengen Zigaretten und weitere Gegenstände, welche sehr wahrscheinlich aus dem Kiosk stammen, gefunden werden. Es erfolgte eine Sicherstellung. Durch die Beamten erfolgte eine Spurensicherung sowohl am Tatort als auch am verdächtigen Fahrzeug. Nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Ebenfalls am Dienstagmorgen wurde der akustische Alarm im Bereich der Kastanienschule in der Prof.-Dr.-Walter-Friedrich-Straße ausgelöst. Beim Eintreffen der Polizei wurde eine zerstörte Glastür festgestellt. Die Täter waren nicht mehr vor Ort.

Beschreibung der Täter abgegeben

Augenscheinlich wurden keine Gegenstände entwendet, allerdings bedarf dies noch einer tiefergehenden Überprüfung durch die Verantwortlichen der Schule. Zeitgleich mit dem Eintreffen der Polizeibeamten am Tatort meldete ein Zeuge den versuchten Einbruch in der Leitstelle. Eine erste Beschreibung der möglichen Täter wurde abgegeben. Auch hier laufen die Ermittlungen.