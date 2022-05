HFC-Sommerfahrplan 2022: Trainingslager und internationale Testspiele geplant

So will der Hallesche FC seine Vorbereitung auf die Drittliga-Saison 2022/23 bestreiten.

Am 15. Juni 2022 wird in Halle wieder trainiert.

Halle (Saale)/MZ - Am Donnerstag den 19. Mai hat sich die Mannschaft des Halleschen FC in den Sommerurlaub verabschiedet. Trainer und Spieler haben dreieinhalb Wochen Zeit, um sich zu erholen und neu zu fokussieren, bevor es in Halle mit der Saisonvorbereitung losgeht.

Inzwischen steht der Sommerfahrplan des Klubs weitgehend. Die Termine im Überblick

HFC-Sommervorbereitung 2022: Alle Termine

13. Juni: Start der Vorbereitung mit Leistungsdiagnostik

15. Juni: Erstes Training in Halle

18. Juni: Sommertour-Testspiel bei SV Rominta 90 Stedten (15 Uhr)

19. Juni: Sommertour-Testspiel bei SG Blau-Weiß 1921 Brachstedt (15 Uhr)

21.-27. Juni: Trainingslager in Eichsfeld (Thüringen) mit

26 Juni: Testspiel (Ort, Zeit und Gegner offen)

2. Juli: Testspiel gegen Hertha BSC II (14 Uhr)

9. Juli: Testspiel gegen FK Teplice (Tschechien) in Grimma (14 Uhr, Husaren-Sportpark)

10. Juli: Testspiel gegen Chemnitzer FC in Zeitz (14 Uhr, Ernst-Thälmann-Stadion)

16. Juli: Offizielle Saisoneröffnung mit Testspiel im Leuna-Chemie-Stadion gegen einen „internationalen Gegner“

22.-25. Juli: Saisonstart in der 3. Liga