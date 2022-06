Gleich zwei Derbys! Brisanter Ost-Start für den HFC in der 3. Liga

Der DFB hat am Freitag den Drittliga-Spielplan für die Saison 2022/23 präsentiert. Der Auftakt hat es für den Halleschen FC in sich.

Auftakt in Westsachsen: Der Hallesche FC startet beim FSV Zwickau in die Drittliga-Saison 2022/23.

Halle (Saale)/MZ - Der Spielplan für die Drittliga-Saison 2022/23 ist am Freitag vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) veröffentlicht worden. Für den Halleschen FC stehen dabei gleich zwei emotionale Derbys an.

So startet der HFC am Wochenende vom 22. bis 25. Juli 2022 mit einem Auswärtsspiel beim FSV Zwickau. Das erste Heimspiel zwei Wochen später (5. bis 7. August) hat es dann ebenfalls in sich: Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden kommt zu einem weiteren Derby ins Leuna-Chemie-Stadion nach Halle.

Die 3. Liga startet mit dem "Eröffnungsspiel" zwischen dem VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg am 22. Juli (19 Uhr/MagentaSport) in die neue Saison. Die zeitgenauen Ansetzungen des ersten Spieltags erfolgen „in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden im Laufe der kommenden Woche“, teilte der DFB mit.

Ein „schweres Auftaktprogramm“, so André Meyers Einschätzung. „Zwickau ist im Umbruch, eine Wundertüte. Sie werden vor ihrer Kulisse um ihr Leben rennen, das wird eine große Herausforderung.“ Dresden ist als Zweitligaabsteiger ein Aufstiegsfavorit, damit ein sportlich schwerer, aber auch attraktiver Gegner für das erste Heimspiel. „Das wird ein Fußballfest“, glaubt der HFC-Trainer.

HFC: Zuletzt Spannungen mit FSV Zwickau und Dynamo Dresden

Beide Derbys haben Vorgeschichten: Nach dem letzten Duell zwischen Halle und Zwickau im September 2021 - die Partie endete 2:2 - hatte es Ärger zwischen den Trainern gegeben. Der damalige HFC-Coach Florian Schnorrenberg hatte seinem gegenüber Joe Enochs „grob unsportliches Verhalten“ vorgeworfen, weil dieser angeblich Einfluss auf die Balljungen genommen hatte. Schnorrenberg fühlte sich wiederholt in Zwickau schlecht behandelt und sprach Enochs die Vorbildfunktion ab.

Zwickaus Trainer konterte auf der Pressekonferenz umgehend, nannte die Vorwürfe „respektlos“ und „eine Frechheit“. Ohne Handschlag gingen beide auseinander. Dass Schnorrenberg inzwischen nicht mehr im Amt ist, dürfte das Wiedersehen der Klubs zum Ligastart aber deutlich entspannter machen.

Spielplan 3. Liga: Hallescher FC hat am letzten Spieltag ein Auswärtsspiel

Auch mit Dynamo Dresden gab es zuletzt Spannungen - zumindest in Fan-Kreisen beim HFC. Dynamo schnappte Halle in Jan Shcherbakovski und Sven Müller gleich zwei Profis weg, die Halle gerne gehalten hätte. Dass dann auch noch zwei führende Angestellte des HFC in Dynamo-Trikots gesichtet wurden, sorgte für weiteren Unmut.

Kein Glück hat der HFC im Spielplan mit der Ansetzung für den finalen 38. Spieltag. Am 27. Mai 2023 muss Halle auswärts beim SV Wehen Wiesbaden ran und hat damit kein Heimspiel zum Saisonausklang. Der letzte Auftritt vor den eigenen Fans findet eine Woche zuvor gegen Aufsteiger Rot-Weiss Essen statt.

Gespielt werden im Jahr 2022 nur 17 Spieltag, schon ab dem 15. November steht dann wegen der WM in Katar eine zweimonatige Winterpause an. Weiter geht's in 2023 ab dem 13. Januar.