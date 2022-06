Die erste HFC-Trainingseinheit der Saisonvorbereitung findet am 15. Juni im heimischen Stadion vor Fans statt.

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC will gemeinsam mit seinen Fans in die Saisonvorbereitung 2022/23 starten. Die erste Trainingseinheit des Teams am Mittwoch (15. Juni) findet um 16 Uhr im Leuna-Chemie-Stadion statt. Und sie ist öffentlich für alle interessierten Zuschauer. Der Eintritt ist dabei frei.

Erstmals werden sich dann auch die bisher festehenden HFC-Zugänge Leon Damer, Felix Gebhardt, Seymour Fünger und Timur Gayret den Fans präsentieren. Auch der nach Kreuzbandriss lange verletzte Aaron Herzog soll bei der Einheit um Trainer André Meyer mitwirken.

Für die Trainingseinheit öffnet der Klub die Haupttribüne des Stadions, der Zugang erfolgt über Eingang A. Essen und Trinken kann vor Ort gekauft werden. Zudem gibt es ein kleines Rahmenprogramm mit Musik und einem Interview mit Sportdirektor Ralf Minge.