wurde bei Ihnen in der Familie am Festtagstisch auch über die wirtschaftliche Lage viel diskutiert? Die aktuellen Konjunkturdaten sind so trüb, wie das Wetter heute Morgen. Wer sich ökonomisch richtig gruseln möchte, dem empfehle ich den Bericht „Deutsche Wirtschaft im Winter 2024“ vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Es handelt sich um eine schonungslose Analyse der Situation. Besonders sichtbar wird dies an der Grafik der Industrieproduktion in Deutschland, die bereits seit 2017 sinkt.

Die Autoren schreiben: „Schließlich hat sich die Industrieproduktion in Deutschland von der weltweiten Industrieproduktion abgekoppelt. Die weltweite Produktion ist seit dem Jahr 2019 deutlich gestiegen, so dass international wirkende zyklische Gründe nicht für die Produktionsschwäche in Deutschland verantwortlich sein können.“

Die Industrieproduktion in Deutschland sinkt seit 2017. Grafik: IfW

Interessant ist, dass die Bruttowertschöpfung in der Industrie deutlich stabiler verläuft. Die Bruttowertschöpfung wird durch Abzug der Vorleistungen von den Produktionswerten errechnet. Sie umfasst also nur den im Produktionsprozess geschaffenen Mehrwert. Für diese Entwicklung gibt es laut Ökonomen verschiedene Ursachen. Aufgrund freier Kapazitäten könnten die Unternehmen möglicherweise weniger Waren für die Produktion aus dem Ausland zugekauft und den Anteil der eigenen Wertschöpfung erhöht haben. Das Outsourcing würde dann sinken.

Ein weiterer Faktor könnte sein, dass die arbeitsintensive Produktion ins Ausland verlagert wurde, die Aktivitäten in der eigenen Forschung und Dienstleistungen hierzulande aber hochgefahren werden. Einige Ökonomen sind daher der Meinung, die Gesamtlage ist nicht so schlecht, wie der Einbruch der Produktion suggeriert. Schaut man sich jedoch die Kapazitätsauslastung und die Zahl der Insolvenzen an, dann ist die Lage auf jeden Fall dramatisch genug.

Über die Ursachen wurde bereits viel berichtet. Vier Faktoren werden immer wieder genannt: hohe Energiekosten, hohe Arbeitskosten, viel Bürokratie und Fachkräftemangel. Die noch amtierende Bundesregierung hat auch deswegen in der Wirtschaft einen so schlechten Ruf, weil sie keines der Probleme entscheidend angegangen ist.

Es gibt durchaus Maßnahmen, die wirken würden: So könnte Deutschland mit Russland darüber sprechen, wieder billiges Erdgas zu importieren. Wer das ­ - aus guten Gründen - politisch ablehnt, muss jedoch andere Wege benennen.

Kurz vor Weihnachten habe ich mit dem Präsidenten der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau, Sascha Gläßer, zu dem Thema gesprochen. Sein Ansatz ist, den Zeitplan der Transformation zu überarbeiten. Das könnte bedeuten: Länger als geplant auf die Kohle zu setzen und Gas-Fracking in Deutschland zu erlauben, um so das Energieangebot auszubauen. Das ist politisch aber auch nicht populär.

Am Stadtrand von Worms baut Tesvolt einnen Batteriespeicher-Park. Grafik: Tesvolt

In diesem Newsletter wird es in diesem Jahr – neben den aktuellen Nachrichten – darum gehen, welche Lösungen Unternehmen aus Mitteldeutschland anbieten. Dem Batteriespeicher-Hersteller Tesvolt aus Wittenberg werden gerade seine riesigen Stromspeicher zur Netzstabilität von den Kunden aus den Händen gerissen. Ist das ein Ansatz für eine günstige und verlässliche Stromversorgung? Wie billig muss Grünstrom sein, damit grüner Wasserstoff als Erdgasersatz wettbewerbsfähig wird? Der Elektrolyseur-Hersteller Sunfire aus Dresden hat darauf sicher Antworten. Die bekannte Dresdner Firma Wandelbots arbeitet an einer Software, dass auch Mittelständler problemlos Industrieroboter einsetzen können.

Kurz: Anstatt die Probleme nur zu benennen, muss mehr über Lösungen gesprochen werden.

Liebe Leserinnen und Leser des Newsletters, ich wünsche Ihnen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2025. Bis kommende Woche, herzlich Steffen Höhne

