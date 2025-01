Halle/MZ. - Am 1. Januar ist der Mindestlohn gestiegen: Er wurde 12,41 Euro auf 12,82 Euro pro Stunde (brutto) angehoben. Das ist ein überschaubares Plus von 3,3 Prozent. Doch geht es nach dem Willen der linken Parteien, soll es dabei nicht bleiben. Sowohl SPD, Grüne, Linke als auch BSW werben in ihren Wahlprogrammen für die Bundestagswahl mit 15 Euro Mindestlohn. Die Grünen streben dies bereits für dieses Jahr an, die SPD für 2026.

