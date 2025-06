Am 1. Juli vor 35 Jahren ersetzte die D-Mark die als „Alu-Chips“ verhöhnte DDR-Währung. Das generalstabsmäßig geplante Unternehmen wurde in Rekordzeit realisiert.

Halle/MZ. - In der letzten Nacht mit dem alten Geld steigt beim Kabarett „Kiebitzensteiner“ in Halle der „Tanz in die Währungsunion“. Gleich nebenan dröhnen die Gitarren im Studentenklub „Turm“. Auch hier ist das Party-Motto „Weg mit den Alu-Chips“. So billig werde das Bier nie wieder, ruft der Sänger um Mitternacht von der Bühne.