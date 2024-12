Schlechte Arbeitsbedingungen Sachsen-Anhalter müssen im Bundesvergleich besonders oft an Feiertagen arbeiten

In Sachsen-Anhalt müssen besonders viele Beschäftigte nachts, an Feiertagen oder am Wochenende arbeiten. also dann, wenn der Rest des Landes frei hat. Auf Dauer kann das krank machen.