in der Innenstadt stehen Veränderungen an. In markanten Gebäuden im Zentrum Halles eröffnen neue Läden, während andernorts bereits neuer Leerstand droht. Meine Kollegin Annette Herold-Stoltze kann Ihnen mehr über die Neuigkeiten aus der Stadt berichten. Schauen Sie auf mz.de vorbei oder werfen Sie einen Blick in die aktuelle Zeitung.

Wer am Samstagnachmittag in der Stadt unterwegs war, konnte sie nicht überhören, die diesjährige Klangkarawane. Die Musikveranstaltenden der Stadt haben tanzend, aber auch ernste Töne anschlagend, auf die Probleme in der Clubszene hingewiesen. Ich habe die musikalische Demo begleitet und für Sie aufgeschrieben, wie Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) auf die Forderungen reagiert.

Gerade für Hundehalter interessant: In Halle gibt es einen neuen Erste-Hilfe-Kurs, der sich um die Vierbeiner dreht. Die Experten informieren Interessierte zum richtigen Umgang im Ernstfall. Dabei geht es nicht nur um die Versorgung von Wunden und Hitzschlag. Auch Reanimation ist ein großes Thema. Wie das beim Hund funktioniert und mehr zu dem Angebot erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe.

Ihre Isabell Sparfeld