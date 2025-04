am Mittwoch richtete das Netzwerk „Mobilität Leipzig im Wandel“ ein kleines Treffen für die Automobilbranche aus. Es sollte bei der Veranstaltung vor allem darum gehen, wie Autozulieferer aus der Region mit der Transformation der Industrie zurechtkommen und welche Unterstützung sie benötigen. Die Transformation findet mindestens auf zwei Ebenen statt: ökologisch mit der Elektromobilität und geopolitisch im Wettbewerb mit chinesischen Firmen.

Jens Katzek, Geschäftsführer des Automotive Clusters Ostdeutschland, legte dar, dass allein im Raum Leipzig 20.000 Menschen im Automobilsektor arbeiten. Laut Anja Hähle-Posselt, Leiterin des Amtes für Wirtschaftsförderung der Stadt Leipzig, gehen etwa ein Drittel der Gewerbesteuereinnahmen der Stadt von insgesamt 663 Millionen Euro im Jahr 2024 auf das Konto der Automobilfirmen.

Ein Mitarbeiter im Porsche-Werk in Leipzig montiert einen Macan. Viele Fahrzeuge aus Leipzig werden in den USA verkauft. Foto: Jan Woitas/dpa

Das sind beeindruckende Zahlen: Die beiden wichtigsten Industriebranchen in Sachsen-Anhalt, die Chemie und die Nahrungsmittelindustrie, beschäftigen jeweils auch etwa 20.000 Mitarbeiter - im gesamten Bundesland. Die hohe Zahl an Arbeitsplätzen in der Leipziger Autobranche geht auf die beiden Werke von BMW und Porsche zurück, die zusammen bereits mehr als 11.300 Mitarbeiter beschäftigen.

Das heißt aber auch, sollte eines dieser Werke ins Trudeln geraten, hätte das gravierende Auswirkungen für die gesamte Region Leipzig/Halle. Vor allem über dem Porsche-Werk sind dunkle Gewitterwolken. Der Sportwagenbauer vermeldete diese Woche, dass im ersten Quartal der Absatz in China um 42 Prozent eingebrochen ist. Auch die Sportlimousine Panamera und der SUV E-Macan aus Leipzig sind weniger gefragt. In den USA verkaufte Porsche dagegen sehr gut. Noch. Denn wie das nach der jetzt erfolgten Einführung der Autozölle in Höhe von 25 Prozent aussehen wird, ist offen.

Das BMW-Werk in Leipzig hatte auch durch die Fertigung des Mini im Jahr 2024 einen Produktionsrekord. Foto: BMW

Das BMW-Werk in Leipzig vermeldete im vergangenen Jahr noch einen Produktionsrekord. Das lag vor allem am Start des Mini. Doch auch für den sächsischen BMW-Standort sind die USA ein bedeutungsvoller Absatzmarkt. In Sachsen-Anhalt hängen viele Zulieferer von der Entwicklung der Leipziger Werke ab.

Nach Worten von Michael Hecker, 2. Bevollmächtigter der IG Metall Leipzig, gibt es bisher weder bei BMW noch Porsche in Leipzig einen Personalabbau. Auch die größeren Zulieferer laufen noch stabil. Doch das ist eine Momentaufnahme. Bei Porsche ist die Produktion durch den Anlauf des neuen E-Macan weitgehend stabil, Konzernchef Oliver Blume hat auch ein neues SUV-Modell für den sächsischen Standort angekündigt. Doch wenn Porsche das Modell wegen hoher Zölle in den USA baut, dann hat Leipzig ein Problem.

Die Wirtschaftsminister von Sachsen und Sachsen-Anhalt, Dirk Panter (SPD) und Sven Schulze (CDU) sollten ihre Kontakte zu den Konzernspitzen in München und Stuttgart gut pflegen, denn davon könnte die Wirtschaftsentwicklung eines ganzen Ballungszentrums abhängen.

Wenn Ihnen der Newsletter gefällt, empfehlen Sie ihn weiter.

Bis kommende Woche, herzlich Steffen Höhne

Weitere wichtige Themen der Woche:

Straßenbahn-Hersteller auf Abstellgleis?

Der Straßenbahn-Hersteller Heiterblick aus Leipzig muss saniert werden. Warum die Traditionsfirma trotz vieler Aufträge in finanzieller Schieflage ist. (MZ)

Samuel Kermelk ist geschäftsführender Gesellschafter des Straßenbahnbauers, er will Heiterblick aus der Krise führen. Foto: Heiterblick

100 neue Jobs

Das Interesse von Unternehmen, sich neben dem Daimler-Truck-Logistikzentrum in Halberstadt anzusiedeln, ist weiterhin groß. Im Mai soll der Spatenstich für den Bau einer Schweizer Firma erfolgen. (MZ)

Sonnenstrom und KI-Boom

Der Netzbetreiber Mitnetz investiert massiv in den Ausbau. Allein in Sachsen-Anhalt werden in diesem Jahr 149 Millionen Euro ausgegeben. Nicht nur viele neue Solaranlagen werden angeschlossen, es gibt auch immer mehr Anfragen für Rechenzentren. (MZ)

Freizeitpark Belantis verkauft

Vor dem Saisonstart hat der Freizeitpark Belantis in Leipzig einen neuen Eigner bekommen. Die französische Gesellschaft Compagnie des Alpes übernimmt den Park, in dem es an neuen Attraktionen fehlt. Kommen die jetzt? (MZ)

Dem Freizeitpark Belantis fehlt es an neuen Attraktionen. Foto: Jan Woitas/dpa

Niederländer setzen auf Biogas

Der Leipziger Erdgaskonzern VNG will im Biogasgeschäft expandieren. Dazu wird ein großer Fonds mit ins Boot geholt. (MZ)

Höchstes Plus seit 90er Jahre

Nicht nur im Öffentlichen Dienst werden die Tarife angehoben. Gerade in Branchen mit niedrigeren Einkommen, wie Gastgewerbe und Bau, gibt es ein hohes Gehaltsplus. Die Reallöhne steigen wieder.

Gebrauchte E-Autos ein Schnäppchen

Der Gebrauchtmarkt für Elektrofahrzeuge wird zunehmend attraktiv. Viele ältere, einst teure Stromer sind heute günstig zu kriegen. Aber wie langlebig sind sie? Worauf Käufer achten sollten und wann sie ein echtes Schnäppchen ergattern können. (MZ)

Gebrauchte Teslas, wie hier im Auslieferungszentrum in München, sind günstig zu haben. Foto: IMAGO/MiS

Kombiticket bei Flixtrain

„Flixtrain“ ist zum Start der Osterferien auch für Reisende aus Dessau-Roßlau noch einfacher verfügbar. 70 deutsche Städte werden zusätzlich angebunden. (MZ)

Kurzarbeit bei Wacker

Der größte Arbeitgeber der Chemieindustrie in Sachsen, Wacker Chemie, muss Angestellte in Kurzarbeit beschäftigen. Ein Grund ist der schlechte Absatz zur Solarindustrie. (SZ)

Eissmann-Aus in Gera

Der Geraer Automobilzulieferer Eissmann mit 250 Beschäftigten schließt. Dabei gab es laut IG Metall noch im Januar Hoffnung. (TA)