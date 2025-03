Ein Mitarbeiter im Porsche-Werk in Leipzig montiert einen Macan. Viele Fahrzeuge aus Leipzig werden in den USA verkauft.

Halle/MZ/DPA. - Nach vielfachen Ankündigungen macht US-Präsident Donald Trump jetzt ernst: Auf Autoimporte aus aller Welt sollen ab dem 3. April Zölle in Höhe von 25 Prozent erhoben werden. So will er die eigene Industrie stärken. Besonders die deutsche Autoindustrie dürfte unter den Strafzöllen leiden. Nach Daten der International Trade Administration wurden im vergangenen Jahr rund 780.000 europäische Fahrzeuge in den USA verkauft. Knapp 450.000 dieser Autos stammen aus Deutschland.