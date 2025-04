Vor dem Saisonstart am Samstag hat der Freizeitpark in Leipzig einen neuen Eigner bekommen. Warum die französische Gesellschaft Compagnie des Alpes Belantis kauft.

Leipzig/MZ. - Vor dem Saisonstart an diesem Samstag hat der Freizeitpark Belantis einen neuen Eigentümer bekommen. Das französische Unternehmen Compagnie des Alpes übernimmt die Event Park GmbH, Betreiber von Belantis, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Der Firmenwert von Ostdeutschlands größtem Freizeitpark wird mit 22 Millionen Euro angegeben. Für den Park im Süden Leipzigs sieht Firmenchef Dominique Thillaud „großes Entwicklungspotenzial“. Das langfristige Besucherpotenzial wird auf bis zu 900.000 Gäste pro Jahr eingeschätzt. Aktuelle Zahlen werden nicht angegeben, es ist lediglich die Rede von einigen hunderttausend Gästen pro Jahr.

Mehr als 60 Millionen Euro in den Park investiert

Der Park wurde im April 2003 errichtet. Insgesamt wurden mehr als 60 Millionen Euro investiert. Die Summe zeigt: Der Unternehmenswert ist seither kräftig gesunken. Auf knapp 30 Hektar Fläche des ehemaligen Braunkohletagebaus Zwenkau verteilen sich über 60 Attraktionen und Shows auf acht Themenwelten. Sehr bekannt ist etwa die Achterbahn „Huracan“, die 2010 hinzukam.

Ab Samstag, dem 5. April 2025, öffnet Belantis wieder seine Tore. Foto: Jan Woitas/dpa

Seither wurden aber kaum noch in neue, große Attraktionen investiert. Im Jahr 2018 übernahm die spanische Gesellschaft Parques Reunidos den Park. „Belantis hat das Potenzial, zu einem der Freizeitpark-Flaggschiffe Deutschlands zu werden“, sagte der damalige Firmenchef. Doch haben die Spanier wenig aus dem Potenzial gemacht. Große Investitionen blieben aus.

Compagnie des Alpes betreibt 13 Freizeitparks

Nun haben sie den Park an die Franzosen verkauft. Auch diese kündigen an: „Gäste dürfen sich auf neue Impulse freuen, die das Abenteuer-Reich in den kommenden Jahren bereichern werden.“ Konkrete Neuheiten werden aber nicht genannt. Compagnie des Alpes betreibt in Frankreich mehrere Skigebiete und 13 Freizeitparks in Europa. Belantis ist der erste Park in Deutschland.