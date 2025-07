Sachsen-Anhalts Kommunen stehen bundesweit schlecht da: Es fehlen Steuereinnahmen und Investitionen, doch die Ausgaben steigen immer weiter. So zeigt es der neue Finanzreport der Bertelsmann-Stiftung. Wieso Experten eine große Reform fordern.

„Finanzreport“ der Bertelsmann-Stiftung sieht Kommunen in Sachsen-Anhalt in Gefahr

Aufgrund fehlender Gelder können viele Kommunen in Sachsen-Anhalt Schlaglöcher nicht flicken.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Städte und Gemeinden leiden an strukturellen Finanzproblemen, die sich ohne Reform weiter verschärfen werden. Das ist das Ergebnis des „Kommunalen Finanzreports“, den die Bertelsmann-Stiftung am Mittwoch vorstellte. Der Studie zufolge summierte sich das Minus der kommunalen Haushalte im Land 2024 auf 131 Millionen Euro. Ein Grund waren gesunkene Steuereinnahmen – hinzu kamen aber erheblich wachsende Kosten für Personal und Sozialleistungen, so der Report. „Wir müssen unser Staatswesen auf neue Füße stellen“, forderte Bernward Küper, Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, angesichts der neuen Studie gegenüber der MZ.