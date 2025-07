Das Land Sachsen-Anhalt springt zunehmend ein, wenn Bewohner ihre Pflegeplätze nicht mehr zahlen können. Die Kosten in den Heimen steigen seit Jahren – was die neue Koalition in Berlin jetzt dagegen plant.

Magdeburg/Berlin/MZ - Das Land Sachsen-Anhalt muss immer höhere Millionensummen für Sozialleistungen aufbringen. Der zentrale Grund dafür sind steigende Ausgaben in der Pflege, wie aus Daten des Statistischen Landesamts hervor geht. So kletterten die Gesamtausgaben für Sozialleistungen 2024 auf 183 Millionen Euro – das war ein Plus von 37 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Hauptverantwortlich waren zunehmende Kosten in der sogenannten Hilfe zur Pflege. Es handelt sich um Zuschüsse vom Land in Fällen, in denen Sachsen-Anhalter ihre Pflegekosten nicht mehr selbst zahlen können – etwa für Plätze im Heim.