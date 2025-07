Der Liedermacher Hans-Eckardt Wenzel wird 70 Jahre alt. Noch immer ist der in Wittenberg geborene Künstler Anarchist und Melancholiker. Damit eckt er mitunter an.

Halle/MZ - Gewissensfragen und Bekenntnisse zum Jubiläum. Wie gratuliert man einem Künstler zum runden Geburtstag am 31. Juli, dessen Leipzig-Konzerte man in den vergangenen zehn Jahren regelmäßig euphorisiert besucht hat, dessen Lieder das Zarte, Dreckige, Wilde, Sanfte und Derbe, das Nachdenkliche, Witzige, Traurige, und Melancholische, das Zynische, Abgründige und Verspielte des Lebens so poetisch ineinander gleiten lassen, dass man ihn als herausragenden Solitär in der deutschsprachigen Singer-Songwriter-Szene ansehen muss?