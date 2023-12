Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

wenn ich in der Stadt und darüber hinaus unterwegs bin, ist das meistens mit dem Auto. Die meisten meiner Termine würde ich mit den Öffis gar nicht erreichen. Das hat jedoch nicht nur Vorteile. Die Straßen sind voll, hier und da kommt ein Loch und im Moment besteht auch noch erhöhte Rutschgefahr. Am schönsten wird es dann, wenn sich zu all dem noch eine Baustelle gesellt. So zum Beispiel in der Kröllwitzer Straße ab Montag, die dann zwei Wochen anhalten soll. Und auch in der Paracelsusstraße gibt es Schäden, die nun dringend repariert werden müssen. Wie lange das dauern soll, lesen Sie hier.