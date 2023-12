Bis Mitte Dezember gibt es in Halle die nächste Staufalle. Ab Montag, 4. Dezember wird die Kröllwitzer Straße stadtauswärts gesperrt. Diese Umleitung ist geplant.

Nächste Staufalle in Halle: Kröllwitzer Straße ist ab Montag dicht

Drohen neue Staus in Kröllwitz? Die Kröllwitzer Straße ist stadtauswärts ab Montag bis Mitte Dezember gesperrt.

Halle (Saale)/MZ - Gibt es in Halle die nächste Staufalle? Die Kröllwitzer Straße wird am Montag halbseitig gesperrt, betroffen ist die stadtauswärtige Fahrspur der Kröllwitzer Straße. Diese soll laut Stadtverwaltung von Montag, 4. Dezember, bis zum 15. Dezember, im Bereich der Straßenbahnhaltestelle „Talstraße“ für den Autoverkehr gesperrt bleiben.

Grund für die halbseitige Sperrung der Kröllwitzer Straße sind notwendige Arbeiten an der Haltestelle „Talstraße“. Der Verkehr wird umgeleitet über Talstraße/ Amselgrund/ Ernst-Grube-Straße/ Kreuzvorwerk und Dölauer Straße. Die Straßenbahn hält an einer benachbart eingerichteten Ersatzhaltestelle, so die Stadt Halle.